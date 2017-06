Jóval optimistábbak a nagy londoni bankházak a magyar gazdaságra

Vasárnap éjjel adta ki a Morgan Stanley Research a frissített GDP-prognózisait az idei év a jövő évet illetően, és amint az alábbi grafikonokon látszik: több országban is érdemben optimistábbá vált a befektetési bank. Ennek oka, hogyEz mind a fellendülés kiterjedtségére utal, így indokoltnak látták frissíteni a modelljüket.A magyar prognózis mindkét évre az egyik legnagyobb mértékben, idénre 0,9%-ponttal, jövőre 0,5%-ponttal javult. A 3,8%-os idei és a 3,3%-os jövő évi növekedési előrejelzésekkel egyébként kelet-közép-európai, közel keleti és afrikai térség (CEEMEA) egyik leginkább dinamikus növekedését produkálhatjuk, deFigyelemre méltó,de még így is összejöhet egy mérsékelt GDP-növekedés idén és jövőre is (1,9%, illetve 2,7%). Az oroszok egyik évben sem fognak száguldani az MS elemzői szerint, a horvátok viszont 3% körüli szép bővülést produkálhatnak.

Az MTI arra is emlékeztet, hogy az utóbbi időben más nagy londoni házak is felfelé módosították a magyar gazdaság növekedésére szóló prognózisaikat.A JP Morgan londoni elemzői szerint a 4,1 százalékos éves összevetésű növekedést valószínűsítő első negyedévi GDP-becslés indokolttá teszi a magyar gazdaságban még meglévő kihasználatlan kapacitások mértékéről alkotott megítélés felülvizsgálatát is, mivel valószínűsíthető, hogy- az elért tényleges növekedés százalékos rátája a potenciális növekedéshez viszonyítva -A City egyik legnagyobb pénzügyi-gazdasági elemzőháza,a közép- és kelet-európai EU-gazdaságok az erőteljes növekedési lendület miattA ház londoni elemzői közölték: becslésük szerint az országcsoport gazdaságaiban a kibocsátási rés a 2013-ban mért mínusz 2 és mínusz 5 százalék közötti sávról mára gyakorlatilag teljesen bezárult.A cég saját számításai szerintA Capital Economics elemzőinek várakozása szerint ebben a környezetbenMagyarország esetében a 3 százalékot. A ház az idén 3 százalékos, jövőre 3,5 százalékos átlagos inflációval számol Magyarországon.A Capital Economics londoni elemzői mindezek alapján azzal számolnak, hogy a térségi jegybankok a következő 12-18 hónapban hozzákezdenek monetáris politikájuk szigorításához.