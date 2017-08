Kamatot emeltek a csehek, ugrik a korona

Az irányadó kamat 0,05 százalékról emelkedik 0,25%-ra. A lépés hatására 0,7%-kal erősödött a korona.

Emlékezetes, hogy a jegybank idén áprilisig "nulla kamattal" és árfolyamküszöbbel harcolt azért, hogy a monetáris kondíciókat lazán tudja tartani. Akkor az euróval szembeni 27-es szintet elengedték a csehek, így a követező négy hónapban a korona árfolyama lassú felértékelődést mutatott.

2008 februárja óta először szigorított monetáris kondícióin a cseh jegybank, ami nem is csoda, hiszen a globális pénzügyi válság, majd az európai adósságválság és a deflációs veszélyek laza politikát kívántak. A cseh jegybank az idén fokozatosan lép a normalizálódó monetáris politika útjára, hiszen az árfolyamküszöb eltörlése után most a nulla kamat politikájának is véget vet. (A három fontos jegybanki kamatláb közül a lombard kamatot az irányadó kamattal párhuzamosan emelte, a diszkont ráta viszont 0,05%-on maradt.)A szigorító lépés nem volt meglepetés, a piacok inkább arra számítottak, hogy a jegybank meghozza a már korábban beharangozott szigorító döntését augusztusban. (Bár a korona erősödése arra utal, hogy a piac nem árazta be tökéletesen.) A cseh jegybank hosszabb ideje aggodalmát fejezi ki a bérek és a lakásárak gyors emelkedése miatt, így érthető, ha már nem kíván extrém laza monetáris politikát folytatni.További részletek hamarosan.