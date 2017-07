Kanada elsőként lépett a Fed által kijelölt útra

Az elemzői várakozásokkal összhangban a kanadai jegybank 25 bázisponttal, 0,75 százalékra emelte szerdán irányadó kamatát.a kamatemelési ciklus elindításával, amellyel visszavett valamennyit a 2007-2009-es pénzügyi és gazdasági világválság után életbe léptetett monetáris gazdaságélénkítő intézkedésekből.Elismerve, hogy ellentmondás feszül a kamatemelés és az alacsony infláció között, a kanadai jegybank jelezte, hogy továbbra is folyamatosan elemzi a rövid távú árváltozásokat. Megjegyezte, hogy olyan ideiglenes tényezők fékezik az inflációt, mint az elektromos energia árengedményei. A központi bank arra számít, hogy az áremelkedés éves üteme 2018 közepére éri el a 2 százalékos célszám környékét.A jegybank leszögezte azt is, hogy alapvetően befejeződött a kanadai gazdaság alkalmazkodása az alacsony olajárak jelentette környezethez, így már nem indokolt tartani a 2015 júliusa óta érvényes kamatszintet.Kanada a világ hatodik legnagyobb kőolajkitermelő országa, gazdaságát erősen sújtotta a 2014 nyarán indult olajárzuhanás. A kanadai jegybank 2015-ben kétszer is csökkentette az alapkamatot, hogy életet leheljen a technikai recesszióba került gazdaságba.A jegybank ugyanakkor kissé javította gazdasági növekedési előrejelzését. Az új prognózis szerint az idén 2,8 százalékkal, jövőre pedig 2,0 százalékkal bővülhet a hazai össztermék (GDP), kissé nagyobb mértékben a három hónappal ezelőtt jósolt 2,6, illetve 1,9 százaléknál.Elemzők azt olvasták ki a jegybank közleményéből, hogy az idén még legalább egy alkalommal 25 bázispontos kamatemelést hajt végre, és a jövőben fokozatosan újabb kamatemelések következhetnek, ha a gazdasági növekedés a várakozásokkal összhangban alakul.Kanada gazdasága tavaly 1,4 százalékkal, 2015-ben pedig csak 0,9 százalékkal növekedett.