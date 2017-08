Kegyetlen atomcsapással fenyegették meg Amerikát

Az észak-koreai kormány hivatalos lapjában jelent meg a fenyegetés, egy nappal azelőtt, hogy az Egyesült Államok és Dél-Korea megkezdené a közös éves hadgyakorlatát, ami Ulchi Freedom Guardian névre hallgat.Mindezt azután, hogy csillapodni látszott a hangulat az elszigetelt dzsucseista ország és az Egyesült Államok közt. A múlt héten ugyanis Kim Dzsongun tanácsadói elkészítettek egy tervet, ami azt taglalta, hogy lehetne Guam mellé négy ballisztikus rakétát kilőni, a "bölcs vezér" viszont végül úgy döntött, elhalasztja a támadást. "Egy kicsit tovább figyeli majd [Kim Dzsongun] a jenkik ostoba és hülye intézkedéseit," - írták akkor.A tíznapos közös hadgyakorlat ma veszi kezdetét; Phenjan szerint azt gyakorolják a szövetségesek, hogy venné kezdetét egy Korai NDK ellen intézett támadás, míg az Egyesült Államok és Dél-Korea azt állítják, csak a védekezésre készülnek.A cikkben egyébként azt is írják, hogy Észak-Korea az interkontinentális rakéták "legerősebb birtokosa" és "bárhonnan képes lesújtani az amerikai kontinensre." Hozzátették: a koreai néphadsereg teljes készültségben van és határozott lépéseket fog tenni, amint az ellenfelei egy "megelőző háborút" kezdenek. Azt nem részletezték, hogy pontosan mit értenek megelőző háború alatt.Az Egyesült Államok képviselői, többek közt James Mattis védelmi miniszter is azt nyilatkozta a múlt héten, hogy katonai opciókat is bevethetnek Észak-Korea ellen - amennyiben ők ellenséges lépéseket tesznek.