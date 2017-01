Kellemetlen meglepetés: tovább botladozik az amerikai gazdaság

A harmadik negyedéves 3,5%-os növekedés után várható volt, hogy lassul az amerikai gazdaság az év végén, azonban ez a lassulás a vártnál erőteljesebb lett. Legalábbis az első adatok erre utalnak, amiket azonban érdemes óvatosan kezelni, hiszen a korábbi tapasztalatok szerint jelentős revíziók is voltak a növekedésben. A harmadik negyedév adatát például elsőre 2,9%-ra lőtték be, majd fokozatosan húzták fel 3,5%-ig. Ha ebből indulunk ki, akkor az 1,9%-os adat nem is biztos, hogy olyan rossz hír.

A tartós fogyasztási cikkek decemberi rendelésállománya ugyanakkor a pesszimista hangokat táplálhatja, hiszen a novemberi 4,5%-os esés után azt várták, hogy pozitívba lendült az év végén a rendelés, ehhez képest a 0,4%-os csökkenés kellemetlen meglepetést jelentett.A gazdasági növekedésnél nagyobb figyelmet kapott a GDP árindexe, hiszen a Fed 2 százalékos inflációs célja vészesen közelít, ami a jegybank kamatpolitikáját is befolyásolhatja. Az árindex az előző negyedévi 1,4%-ról a várakozásoknak megfelelően 2,1%-ra emelkedett, míg a GDP maginflációja 1,3% volt.