Kényelmes abszolút többséget szereztek Macronék

Az elnöki párt, A Köztársaság lendületben (LREM) és politikai szövetségese, a centrista Modem 351 képviselői helyet szerzett vasárnap az 577 fős alsóházban, amely kényelmes abszolút többséget biztosít a kormányzáshoz. Az abszolút többséghez 289 képviselőre van szükség.

A miniszterelnök néhány órán belül a szokásoknak megfelelően benyújtja a lemondását, még a nap folyamán, azt hiszem - mondta hétfő reggel a kormányszóvivő az RTL rádióban. Hozzátette, hogy az új kormány továbbra is Edouard Philippe vezetésével néhány napon belül megalakul. A kormányzatban csak technikai átalakítás várható, amely nem lesz jelentős - hívta fel a figyelmet Christophe Castaner.A képviselők, akiknek 75 százaléka először szerezett mandátumot, június 27-én ülnek össze először és választják meg a nemzetgyűlés elnökét, akit az elnöki párt jelölhet, a kormányról július 4-én tartanak bizalmi szavazást az alsóházban.A kormánytagok közül hatan indultak a választáson, s valamennyien mandátumot szereztek, így a kormány tagjai maradhatnak. A május 17-i kormányalakításkor Emmanuel Macron ugyanis egyértelművé tette: az a miniszter, aki kikap a választásokon, lemondásra kényszerül.A korábbi, szocialista kormányzat volt miniszterei viszont mindannyian kikaptak, még azokban a választókörzetekben is, ahol az LREM nem indított velük szemben jelöltet. Egyedül Manuel Valls volt miniszterelnök szerzett mandátumot 50,3 százalékos támogatottsággal a Párizshoz közeli Evryben, amelynek korábban polgármestere is volt. Ellenfele, a radikális baloldali Farida Amrani azonban vitatja az eredményt, amely ellen fellebbezést nyújtott be és a szavazatok újraszámlálását kérte, miután a volt kormányfő alig 139 vokssal előzte meg.