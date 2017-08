Készül valamire az észak-koreai diktátor

Észak-Korea készül

Az USA nem akar rendszerváltozást Észak-Koreában

Háború is lehet

amennyiben rakétát indít az Egyesült Államok ellen, a konfliktus háborúvá szélesedhet.

Dél-Korea: mindent megteszünk a háború ellen

Az észak-koreai vezető országa rakétaerőinek főhadiszállásán tett hétfői látogatásakor ugyanakkor aláhúzta, kész elrendelni a támadást, s úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok már érzi a "hurkot a nyaka körül", amit saját háborús csörtéje váltott ki. Hangsúlyozta: a Koreai-félszigeten kialakult feszültségek tükrében, az amerikaiak "józanul mérlegeljék mit nyerhetnek és mit veszthetnek".Az Egyesült Államoknak, amely elsőként telepített nukleáris fegyvereket Észak-Korea közelébe, elsőként kell meghoznia a helyes döntést, és tettekkel igazolnia, hogy enyhíteni szeretne a Koreai-félszigeten kialakult feszültségeken, illetve el akar kerülni egy veszélyes katonai összecsapást - hangoztattaEgyben azt is követelte, hogy Washington hagyjon fel az "arrogáns provokációkkal" és az "egyoldalú követelésekkel".Az Egyesült Államoknak nem áll szándékában rendszerváltozást előidézni Észak-Koreában - állította közös véleménycikkébenJames Mattis és Rex Tillerson álláspontját a The Wall Street Journal című napilap jelentette meg hétfőn.A két miniszter hangsúlyozta: az Egyesült Államoknak "nem áll érdekében a rendszerváltozás, vagy Korea felgyorsított újraegyesítése, és Washington "nem keres semmiféle ürügyet arra, hogy csapatokat állomásoztasson a demilitarizált övezettől északra". Mattis és Tillerson leszögezte: országuk nem akar semmi rosszat tenni az észak-koreai népnek, amely szerintük "már eddig is sokat szenvedett, s amelyet nem szabad összekeverni az ellenséges phenjani rezsimmel".James Mattis és Rex Tillerson megállapította, hogy az Egyesült Államok és Észak-Korea között a koreai háború óta nem volt ilyen erőteljes a feszültség, s ennek oka Észak-Korea többször végrehajtott törvénytelen ballisztikusrakéta-kísérlete és háborús hangneme. "Erre a Trump-kormányzat, a nemzetközi közösség által támogatott diplomáciai és gazdasági nyomásgyakorlással válaszol" - szögezte le a két tárcavezető. Mint írták, Washington célja az, hogy Észak-Korea felszámolja ballisztikusrakéta-programját és a Koreai-félsziget teljesen, ellenőrizhetően és visszafordíthatatlanul atomfegyvermentes legyen. Ehhez Washington "a kudarcot vallott stratégiai türelem politikáját új politikával váltja fel, a stratégiai elszámoltathatósággal".A két politikus utalt arra is, hogy Kína szintén támogatja az amerikai diplomácia megközelítését. Ám leszögezték: ha Kína aktívabb szerepet kíván játszani a térség békességének és stabilitásának biztosításában, akkor "döntenie kell, hogy él-e az Észak-Koreára gyakorolt, meghatározó erejű diplomáciai és gazdasági befolyásával".Mattis és Tillerson megjegyezte ugyanakkor: "nem reális" Kínának az a kérése, hogy az Egyesült Államok és Dél-Korea ne telepítse a THAAD rakétavédelmi rendszert, ez ugyanis szerintük "nem jelent veszélyt" Kínára."Az Egyesült Államok tárgyalni akar Phenjannal, de - tekintettel Észak-Korea tárgyalásokon hosszú idő óta tanúsított tisztességtelenségére és a nemzetközi egyezmények ismételt megsértésére, az észak-koreai rezsimen a sor, hogy jelezze óhaját a jóhiszemű tárgyalásokra" - hangsúlyozta James Mattis és Rex Tillerson. Hozzátéve, hogy e szándékra komoly jelzés lenne a provokatív fenyegetések, nukleáris kísérletek, rakéta-felbocsátások és más fegyverkísérletek azonnali beszüntetése.James Mattis amerikai védelmi miniszter arra figyelmeztette hétfőn Észak-Koreát, hogyA Pentagon (védelmi minisztérium) vezetője újságíróknak nyilatkozva fejtette ki álláspontját.A tárcavezető először nem akart válaszolni, amikor az újságírók arról faggatták, vajon mi lehet az amerikai válasz az esetleges észak-koreai rakétatámadásra, később azonban leszögezte:James Mattis mindazonáltal hangsúlyozta: a döntés a válaszlépésről Donald Trump amerikai elnök jogkörébe tartozik.Észak-Korea a múlt héten jelentette be, hogy fontolgatja négy ballisztikusrakéta indítását Guam irányába.Nem lehet katonai akció a Koreai-félszigeten Szöul beleegyezése nélkül, ugyanakkor a dél-koreai vezetés mindent el fog követni, hogy megakadályozzon egy háborút - jelentette ki keddenA Koreai-félszigeten csak Szöul dönthet katonai akcióról, más pedig nem határozhat ilyesmiről Dél-Korea hozzájárulása nélkül - hangsúlyozta Mun Dzse In televízióban közvetített beszédében, amelyet országának az 1910 és 1945 közötti japán uralom alól történt felszabadításának 72. évfordulója alkalmából mondott.A dél-koreai kormány minden tőle telhetőt megtesz, hogy minden eszközzel elejét vegye egy háborúnak - ígérte.Mun Dzse In ugyanakkor arra sürgette országa északi szomszédját, hogy térjen vissza a tárgyalósztalhoz. Hangsúlyozta: a Phenjan elleni büntetőintézkedések egyedüli célja, hogy párbeszédre bírják a kommunista állam vezetését.Az észak-koreai kormányhoz fordulva Mun Dzse In kiemelte: nemzetközi együttműködés és együttélés hiányában a gazdasági fejlődés lehetetlen. Úgy fogalmazott, hogy sötét jövő és nemzetközi izoláció várja Phenjant, amennyiben nem tér le eddigi útjáról.A dél-koreai vezető szerint Phenjan nukleáris programjának befagyasztása jelenthetné az észak-koreai válság megoldásának kezdetét.Mun Dzse In leszögezte: a rendezés csakis békés eszközökkel érhető el. Hozzátette: a szöuli és a washingtoni vezetés e tekintetben ugyanazon az állásponton van.Észak-Korea és az Egyesült Államok ugyanakkor a múlt hét óta egymást fenyegeti katonai akcióval. Phenjan ugyanis akkor jelentette be, hogy fontolgatja négy ballisztikusrakéta indítását az Egyesült Államok külbirtokának számító Guam irányába.