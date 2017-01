Két héten belül távozik Budapestről az amerikai nagykövet

Fontos hírt szeretnék ma megosztani veletek. Január 20-án, amerikai nagyköveti megbízatásom végeztével, elutazom Budapestről. Köszönöm, Magyarország, az irántam és családom iránt tanúsított kedvességet és barátságot. Hiányozni fog az itteni munkám, de tovább dolgozom majd az országaink közötti kapcsolatok erősítésén. A következő pár hétben formálisan és informálisan is elköszönök majd.

A dokumentum szerint a lépés a tengerentúli politikai kinevezetteket érinti, vagyis azokat a kiküldötteket, akiket az elnökkel való szoros kapcsolatuk miatt állítottak egy-egy külföldi nagykövetség élére. A Colleen Bell és Barack Obama közötti jó kapcsolat köztudott.

- pénteken délelőtt ez a rövid poszt jelent meg az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének Facebook-oldalán Colleen Bell monogramjával.A nagykövet távozása már korábban is felröppent a sajtóban és Bell azt is jelezte, hogy januárban valóban távozik majd.A fenti fejlemény kapcsán érdekes hír, amely még helyi idő szerint csütörtökön jelent meg a The New York Times honlapján, miszerint számos amerikai nagyköveti poszt megüresedik rövid időn belül, még Donald Trump megválasztott amerikai elnök január 20-i beiktatása előtt.Az MTI összefoglalója szerint az NYT azt írta, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma december 23-án küldött egy erről szóló táviratot az átmenetet intéző Trump-csapat nevében.Az AFSA amerikai diplomataszövetség adatai szerint az amerikai nagykövetek több mint harmada így került pozícióba, s csak a többiek számítanak karrierdiplomatának, azaz olyanoknak, akik gyakran kormányváltáskor is hivatalban maradnak.A The New York Times emlékeztetett rá, hogyAz amerikai lap felhívta a figyelmet arra, hogy amíg a távozó diplomaták utódjait a szenátus is jóváhagyja,A novemberi elnökválasztást megnyerő republikánus párti Donald Trump hivatalosan január 20-án veszi át az elnöki teendőket a nyolc évig hatalmon lévő, demokrata párti Barack Obamától.