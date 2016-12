Két perc alatt 1,5%-os ugrás - mi történt az euróval?

Az év végéhez közeledve normális jelenség, hogy a részvény- és devizapiacokon alig tapasztalunk mozgást, a forgalom lecsökken, gyakorlatilag mindenki már az újévet várja. Nem volt ez másképp tegnap sem, az euró-dollár keresztárfolyam egy meglehetősen szűk tartományban mozgott egész nap, péntek éjjel fél 1 körül azonban két perc alatt több mint 150 bázispontot ugrott a kurzus. A 15 perces gyertyákon jól látszik, hogy mekkorát téptek az eurón.

Mivel nem érkezett olyan hír, ami ekkora elmozdulást indokolt volna, így valószínűleg arról lehetett szó, hogy az amerikai tőzsdék zárása, illetve az ázsiai börzék nyitása közötti úgynevezett "after hours" időszakban, extrém likviditáshiányos helyzetben az ilyenkor megszokottnál jóval több kötés született, ezért következhetett be magyar idő szerint 0 óra 30 perc környékén ez a hirtelen euróerősödés. Az euróerősödés a brit fonttal szembeni árfolyamban is látszik, a 15 perces gyertya egészen 1,155-ig leszúrt.

A mostani euróerősödés hátterét tekintve hasonlít a font októberi összeomlásához ("flash-crash"), ami szintén a éjszakai órákban, likviditáshiányos piaci körülmények között történt. Igaz, ott két perc alatt jóval nagyobb, 6%-os elmozdulást láthattunk.