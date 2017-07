Kiábrándító a Trump iránti bizalom az USA-ban

tíz amerikai közül hét úgy gondolja, hogy tavaly novembere, azaz az elnökválasztás óta jelentősen romlott a civilizált viselkedés és stílus Washingtonban,

Bizalmatlanság övezi a Trump-kormányzatot is: a felmérésre válaszolók negyvenegy százaléka "egyáltalán nem", húsz százaléka pedig "nem nagyon" bízik, és mindössze tizennégy százalékuk tartja "nagyszerűnek" a kormányzatot.

A felmérést az amerikai közszolgálati rádió (NPR), a közszolgálati televízió (PBS) egyik tekintélyes politikai műsora és a New York-i Marist főiskola közvélemény-kutató intézete közösen készítette.A kutatásból kiderült:és a megkérdezetteknek csak hat százaléka vélte úgy, hogy a fővárosi politika berkeiben jobb lett a politizálás stílusa. A válaszadók húsz százaléka szerint Washingtonban semmi nem változott.A Demokrata Párt híveinek nyolcvan százaléka vélte úgy, hogy romlott a politizálás stílusa, a függetlenek hetven százaléka ugyanezt a véleményt fogalmazta meg, és a republikánus szavazók hatvanöt százaléka is ezen az állásponton van.A felmérést készítők kíváncsiak voltak arra is, hogy az amerikaiak mennyire bíznak az intézményekben, a kormányzatban, a törvényhozásban és a médiában.A hírszerzés és a rendfenntartás szervezetei, például a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) vagy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) iránti bizalom jobbára megmaradt, és a bíróságokban szintén bíznak: a megkérdezettek hatvan százaléka "valamilyen mértékben bízik", bár huszonöt százalékuknak nincs nagy bizodalma a bírósági rendszerben.Lehangoló véleményeket összegeztek a kutatók a törvényhozásról és a kormányzatról. A megkérdezettek negyvenhat százaléka "nem nagyon" bízik a kongresszusban, és ez a bizalmatlanság a republikánusokban és a demokratákban egyaránt megvan, bár a republikánus szavazók bizalma nagyobb.A legnagyobb bizalomvesztést a média szenvedte el. A felmérésben résztvevők harminchét százaléka "egyáltalán nem", harmincegy százaléka pedig "nem nagyon" hisz a médiának. Alig nyolc százalékuk tartja hitelesnek a sajtót.