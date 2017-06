Kiakadt Európa az újabb Oroszország elleni amerikai szankciókon

Az amerikai döntés

A reakciók

Kiket érintenek a szankciók?

Hangsúlyozták, hogy "Európa energiaellátása Európa ügye, és nem az Egyesült Államoké".

Az Oroszországra vonatkozó, most megszavazott szenátusi döntés értelmében kongresszusi vizsgálat szükséges bármely oroszellenes szankció jövőbeni könnyítéséhez vagy feloldásához. A szenátorok, másodlagos szankciókat pedig az ilyen tevékenységet segítők elen. Az energetikai projektek szankcióit kiterjesztenék Oroszország északi-sarki projektjeire is.A szenátusi döntés egyúttalgyakorolt befolyását.A szenátus által elfogadott javaslatról még a képviselőháznak is voksolnia kell, s életbe léptetéséhez Donald Trump elnök aláírására is szükség van.után pénteken Angela Merkel német kancellár is elutasította az Oroszország elleni szankciók kiterjesztéséről szóló új amerikai törvénytervezetet.osztja a külügyminiszter és az osztrák kormányfő csütörtökön közös nyilatkozatban megfogalmazott bírálatát - mondta Steffen Seibert német kormányszóvivő berlini tájékoztatóján.Gabriel és Kern ugyan nem egyeztette az állásfoglalás szövegét a kancelláriával, de a tartalmat tekintve "nagyon nagy a nézetazonosság" - mondta a szóvivő.Angela Merkel véleménye szerint "óvatosan fogalmazva öntörvényű" lépés volt az amerikai szenátus részéről a szankciók kiterjesztéséről szóló új jogszabálytervezet kidolgozása és elfogadása, és "furcsa", hogy a büntetőintézkedések Oroszország ellen irányulnak, mégis az európai gazdaságot sújthatják.Ez így nincs rendben, a gazdasági érdekeket nem szabad összekeverni a politikai szankciók ügyével - mondta Steffen Seibert.Az Európai Unió és az Egyesült Államok az utóbbi három évben együtt küzdött az ukrán válság rendezéséért. Ez az "egységes és határozott fellépés nagy érték" - tette hozzá.Martin Schäfer külügyi szóvivő kiemelte, hogy a német diplomácia vezetője és az osztrák kancellár a nemzetközi joggal ellentétesnek tartja a szenátusban elfogadott tervezetet. Az új szankciós terveket nem fogadták örömmel a washingtoni kormányzatban, és van még esély arra, hogy sikerül rajtuk módosítani.A szenátus szerdán nagy többséggel, a 100-ból 97 szenátor támogatásával fogadta el az Oroszország ellen az ukrán válságban, a szíriai polgárháborúban és az amerikai választási kampányban folytatott tevékenysége miatt bevezetendő szankciókról szóló javaslatot, amely az Északi Áramlat-2 földgázvezeték építésére szervezett orosz-európai konzorcium révén a BASF német vegyipari óriásvállalatot és az OMV osztrák energetikai céget is érintheti.A javaslatot a képviselőháznak is el kell fogadnia, Donald Trump amerikai elnöknek pedig alá kell írnia. Az új szankciók támogatói szerint a törvényhozás az ügyben létrehozott, pártokon átívelő egység révén felülbírálhatja Donald Trumpot, ha élne elnöki vétójával.Sigmar Gabriel és Christian Kern szerint a tervezet "figyelemre méltó nyíltsággal írja le, hogy miről is van szó valójában:A törvénytervezet valódi célja "a munkahelyek biztosítása az amerikai földgáz- és kőolajiparban" - áll a két szociáldemokrata politikus állásfoglalásában.Hozzátették, hogy a politikai szankciók eszköztárát nem szabad gazdasági érdekek szolgálatába állítani. Az pedig "teljesen új és nagyon negatív minőség volna az európai-amerikai kapcsolatokban, ha büntetésekkel fenyegetnének az amerikai piacon németországi, ausztriai és más európai országokból származó vállalkozásokat, ha részt vesznek vagy finanszíroznak Oroszországgal együttműködésben folytatott projekteket, mint az Északi Áramlat-2" .- emelte ki a német külügyminiszter és az osztrák kancellár.