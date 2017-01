Kiakadtak a skótok a mai Brexit-terven - jön a népszavazás?

Az eddigi népszavazási adatok

Skóciában 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást a függetlenségről, de akkor a választók 55 százaléka az elszakadás ellen voksolt. A brit EU-tagságról rendezett tavalyi referendumon azonban - amelyen országos átlagban a választók szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt - a skótok 62 százaléka a bennmaradásra szavazott. Nicola Sturgeon azóta több nyilatkozatában is leszögezte: Skócia nem fogadja el, hogy akarata ellenére "kirángassák" az Európai Unióból, és a skót kormány újabb függetlenségi népszavazást ír ki, ha ezt látja a legmegfelelőbb eszköznek arra, hogy saját hatáskörében dönthessen az EU-tagságról.

Az EU Tanács elnökének reakciója

Német reakció

Olasz reakció

Amerikai reakció

Amint több cikkünkben is megírtuk: Theresa May kedden ismertette kormánya Brexit-tárgyalási célkitűzéseit és a beszéd egyik leglényegesebb eleme az volt, hogyNicola Sturgeon keddi válasznyilatkozata szerintfigyelmen kívül hagyva a skóciai gazdaságra, foglalkoztatásra és életszínvonalra ebből eredő hatásokat, és úgy, hogy Skóciának nincs lehetősége eldönteni, hogy ezt választja-e, vagy egy "másféle jövőt".A skót kormányfő szerint Theresa May keddi beszédének eredményeként még valószínűbbé vált, hogy Skócia választani fog e két lehetőség között. Nicola Sturgeon hozzátette: a konzervatív brit kormány a jelek szerint úgy gondolja, hogy bármit megtehet Skóciával következmények nélkül. "Lassan rá kell ébredniük, hogy mekkorát tévednek" - fogalmazott a skót miniszterelnök.hogy "súlyos hibát" követne el, ha blöffnek tekintené az újabb függetlenségi referendum tervét.A skót miniszterelnök a BBC televízió múlt hétvégi interjúműsorában azt mondta, hogy a skót függetlenségi referendum akkor kerülhet ismét napirendre, ha az Egyesült Királyság nemcsak az Európai Unióból, hanem az EU egységes belső piacáról is kivonul. Theresa May éppen ennek szándékát jelentette be keddi beszédében.A brit kormányfő egyébként a beszédében jelezte, hogyTim Farron, a liberális demokraták vezetője szerint May a kilépés szélsőséges verzióját vázolta fel, amellyel kárt okozna a brit gazdaságnak. Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője úgy véli, hogy ellentmondásos forgatókönyvet ismertetett Theresa May, hiszen nem lehet egyszerre teljesen kilépni az unióból, de mégis megtartani a piacokhoz való hozzáférés lehetőségét.Szomorú folyamat szürrealisztikus időkben, de legalább a Brexit valószerűbb bejelentése - fogalmazott Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében Theresa May brit miniszterelnök kijelentésére reagálva kedden.Tusk szerint a brit miniszterelnök keddi beszéde - amelyben a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) folyamatát ismertette - valószerűbb képet nyújt a Brexitről, mint amilyet London korábban ismertetett. Az unió 27 tagállama kész megkezdeni a kilépésről szóló tárgyalásokat a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválását követően - tette hozzá a tanácsi elnök.A német külügyminiszter üdvözölte Theresa May brit miniszterelnök keddi beszédét, amely szerinte világosabbá tette a brit kilépés tervét. Frank-Walter Steinmeier szerint mind a 27 tagország szoros, bizalmas kapcsolatot akar Nagy Britanniával, és konstruktív egyeztetéseket szeretnének a kilépés során. A külügyminiszter rámutatott, hogy az unió addig nem folytat párbeszédet a Brexitről, amíg a szigetország formálisan be nem jelenti kilépési szándékát.Olaszország ahhoz az oldalhoz tartozik, amely jobbá akarja tenni és meg akarja változtatni Európát, nem pedig elhagyni - mondta Angelino Alfano olasz külügyminiszter kedden. Angelino Alfano, aki korábban belügyminiszter volt, december óta pedig az olasz diplomáciát irányítja, a római parlament külügyi bizottságában beszélt Nagy-Britannia Európai Unióból történő kilépésének (Brexit) következményeiről.Hangsúlyozta, hogy Nagy Britannia az EU-ból és nem Európából távozott, és számos területen - mint például a biztonság - Nagy Britanniának és Európának egységesnek kell maradnia.Angelino Alfano hozzátette, hogy a római kormány a Nagy-Britanniában élő olasz állampolgárok érdekeinek védelmén dolgozik. A szigetországban mintegy 600 ezer olasz él és dolgozik.Jóval gyorsabban köthet új kereskedelmi megállapodást a hagyományos politikai menetrendnél Nagy Britannia és az Egyesült Államok - közölte Anthony Scaramucci, az új amerikai elnök, Donald Trump vezető tanácsadója kedden Davosban, a 47. Világgazdasági Fórumon.Kifejtette, hiba lenne a tipikus politikai forgatókönyv követése ebben az ügyben, mivel hagyományosan évekig tart a hasonló megállapodások kidolgozása. Donal Trump csapata nagyon is eredményorientált, és amikor Nagy Britannia várhatóan 2019 tavaszán kilép az Európai Unióból, már el is készülhetne egy kétoldalú kereskedelmi szerződés az angolszász országok között - mutatott rá Anthony Scaramucci. Szerinte a leendő elnök üzenete az Európai Uniónak az, hogy maradjon egyben, de a kérdések ne Brüsszelben, fentről lefelé dőljenek el.