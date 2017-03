Kiakadtak a spanyolok miután Brüsszel "piálással és csajozással" vádolta őket

Nem költheted el minden pénzed piára és nőkre, hogy aztán utána segítségért folyamodj

Dijsselbloem a Frankfurter Allgemeine Zeitungban beszélt arról, hogy a válság legforróbb pillanataiban az északi tagállamok szolidaritást vállaltak azokkal, akik bajba jutottak. Szerinte ez nagyon fontos volt, ugyanakkor be kell látni, hogy vannak kötelezettségek is. És itt jött az ominózus mondat a Telegraph tudósítása szerint:- fogalmazott Dijsselbloem.Kedden az Európai Parlamentben élesen ki is keltek a holland politikus ellen, mivel a képviselők szerint szavai vulgárisak és sértők voltak. Gabriel Mato spanyol képviselő szerint a nyilatkozat elfogadhatatlan és megsérti a déli tagállamokat. Egy másik spanyol parlamenti képviselő szintén arról beszélt, hogy nem tartja viccesnek az Eurogroup elnökének szavait, majd azt a kérdést tette fel, hogy a nyilatkozat már Dijsselbloem újraválasztási kampányának része-e.A holland politikus mandátuma jövőre jár le, és jelenleg úgy néz ki, hogy harcba száll majd az újraválasztásért. Parlamenti válaszában azt üzente a spanyol képviselőknek, hogy ne érezzék magukat megsértve, hiszen a nyilatkozata nem egy ország ellen irányult, hanem az összes tagállamnak szólt. Kiemelte, hogy néhány éve Hollandia is elvétette az uniós előírásokat, nem lát regionális különbségeket ebből a szempontból.