Kiderült a januári költségvetési rekord háttere

Az már 2 hete tudjuk , hogy az államháztartás központi alrendszere 2017 januárjában 123,4 milliárd forint többlettel zárt. Ez volt a valaha volt legjobb évkezdés. Az adat megjelenése után Varga Mihály miniszter még sajtótájékoztatót is tartott:

A Nemzetgazdasági Minisztérium most hozta nyilvánosságra a részletes januári büdzséadatokat.Ezek szerint a központi költségvetés bevételei 152 milliárd forinttal voltak magasabbak idén januárban a tavalyinál és időarányosan is jobban teljesültek a tervekhez képest: 7,9% befolyt a tavaly januári 6,2%-os aránnyal szemben.A központi költségvetés kiadásai is magasabb összegben teljesültek, itt 104 milliárd forint volt a növekedés.