Kifakadt Brüsszel a magyar kormány legújabb húzásai miatt

Az az érdekünk, hogy az embereknek igazat mondjanak, az igazságot. Brüsszel mószerolása ennek éppen az ellenkezője.

Brüsszel vizsgálódása annak megállapítására irányul, hogy bármilyen szempontból is uniós jogszabályba ütközik-e a törvénymódosítás, ami bírálói szerint egyértelműen a Soros György által alapított Közép-Európai Egyetem (CEU) működésének ellehetetlenítésére irányul.

Ezért tartom fontosnak, hogy az esetleges szabálytalanságok korrekciója után zavartalanul folytathassa a működését Budapesten.

Brüsszel és a fővárosok egymással való szembeállítása nem működik, annak nincs értelme.

- közölte kedden az Európai Bizottság szóvivői szolgálatának helyettes vezetője azt követően, hogy újságírók a napokban indult és Brüsszel "megállítására" felhívó nemzeti konzultációról kérdezték.- hangsúlyozta Alexander Winterstein.és mindenre kiterjedő szakvéleményt ígér a jogszabály hatályba lépése után.Korábban Navracsics Tibor, az okatási ügyekért is felelős magyar EU-biztosnem csak Magyarországon, hanem az egész európai felsőoktatási térségben is- fejtette ki a biztos.A Bizottság szóvivője kedden arra is felhívta a figyelmet, hogy az EU27-ek vezetői által elfogadott Római Nyilatkozatban gyakorlatilag cáfolték azt a megközelítést, ami éles különbséget tesz Brüsszel, az uniós intézmények és a fővárosok között. "Mi, a vezetők egy egyedi uniót hoztunk létre közös intézményekkel" - idézett Winterstein a nyilatkozatból.- szögezte le a testület szóvivője.Egyelőre nincs időpont Jean-Claude Juncker budapesti útjára - jelezte a szóvivő. Nemrég jelentették be, hogy a bizottság elnöke hamarosan körutat kezd a tagállamokban, hogy a testület EU jövőjének tárgyában nemrég kiadott fehér könyvét népszerűsítse.