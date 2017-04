Kik is a CEU-t támogató Nobel-díjasok?

Tizenhét Nobel-díjas, és hét John Bates Clark-éremmel kitüntetett tudós írta alá a Lex CEU elleni levelet . (Utóbbi a második legrangosabb kitüntetés, fiatal közgazdászok kapják, közülük sokan később Nobel-díjat is kaptak.) Az aláírók között van az európai, az amerikai és a nemzetközi közgazdasági társaság elnöke, illetve az ökonometriai társaság elnöke is. Az alábbiakban közülük mutatunk be néhányat., John Bates Clark-érmes (2005). Acímű könyv egyik szerzőjeként nem csak a tudományos világban ismert közgazdász. Az MIT professzorának közgazdasági gondolkodásra kifejtett hatását mutatja, hogy a világ tíz legtöbbet idézett közgazdásza között van. Nem véletlenül, a gazdasági fejlődés természetéről, annak a gazdaságpolitikával való kapcsolatáról egészen újszerű megközelítésben ír, de foglalkozik azzal is, hogy az intézmények miképpen szolgálják (vagy épp hátráltatják) a nemzeti sikerességet., az Európai Közgazdasági Társaság elnöke. A Harvard professzora többek között a gazdasági növekedés és a szerződéses viszonyok kapcsolatával foglalkozik, könyvében pedig kreatív rombolás elméletét kiterjesztve gazdagítja a növekedéselmélet újabb irodalmát., Nobel-díjas (2001). Többek között a Berkeley emeritus professzora, aki az információs aszimmetria kutatásában ért el kiemelkedő eredményeket, és megalkotta az identitás-gazdaságtan szakterületét is, amelyben az ember viselkedésében a gazdasági racionalitáson kívüli tényezőkre mutatott rá., a Nemzetközi Közgazdasági Társaság elnöke. A London School of Economy professzora, a brit jegybank monetáris tanácsának egykori tagja. A fejlett és a feltörekvő országok gazdaságpolitikai sajátosságait kutatja., Nobel-díjas (2015). A Princeton professzora a mikroökonómia területén az egyik legnevesebb közgazdász a világban. Az egyéni fogyasztási döntésekre alapozva kutatja, hogyan lehet a jólétet támogató, szegénységet csökkentő gazdaságpolitikát kialakítani. Kutatásai emellett kiterjednek a társadalmi helyzet, az egészség, a jövedelem és a végzettség összefüggéseire és nemzetgazdasági hatásaira is., Nobel-díjas (2010). Az MIT professzora a piacok működésének jobb megértéséhez hozzájárulva kapta az elismerést. Főként a tőkepiacokkal foglalkozott, ezért is lehetett jelölt a Fed kormányzótanácsába. Elég meggyőző az oktatási teljesítménye, legalábbis ha azon mérjük, hogy számos híres közgazdász volt a tanítványa, többek között Ben Bernanke volt Fed-elnök., John Bates Clark-érmes (2010). A mostában már a Nobel-díjra esélyesnek tartott tudós a szociológia eszközeit is felhasználva, a közgazdaságtanban ritka módon, kísérletekkel kutatja a szegénységet. Minderről okosan beszél például ebben a Ted-előadásban . Megkapta amúgy a Neumann János-díjat is., Nobel-díjas (2013.) A Chicagói Egyetem professzora egyedülálló módon kutatja a pénzpiacok kapcsolatát a makrogazdasági (reálgazdasági) folyamatokkal. Különösen az eszközárak viselkedésével kapcsolatos felismeréseit díjazták. A nevéhez köthető az ökonometriában ismert általánosított momentumok módszere (generalized method of moments - GMM)., Nobel-díjas (2016). A Harvard professzora a szerződések gazdaságtanában alkotott maradandót. Hozzájárult a szerződéselméletek egy új ágának létrejöttéhez, amely a hiányos szerződésekkel foglalkozik. Eredményeit a gyakorlatban az állami szerepvállalástól a vállalategyesülésekig számos helyen alkalmazzák., Nobel-díjas (2016). Az 1970-es évek végén megmutatta, hogy egy megbízónak (pl. tulajdonos) hogyan kellene az optimális szerződést kialakítania az ügynök számára (menedzsment), akinek tevékenysége részben nem megfigyelhető a megbízó számára. Későbbi munkáiban általánosította ezeket az eredményeket, például amikor a munkavállalókat nem csak fizetésemeléssel, hanem esetleges előléptetéssel díjazzák., Nobel-díjas (2004). a Kaliforniai Egyetem professzora a konjunktúraciklusok és a gazdaságpolitika vizsgálatával érdemelte ki, amelynek nem csak makroökonómiai, hanem monetáris és fiskális politikai vonatkozásai is fontosak., Nobel-díjas (2004). A Kydland-Prescott-féle időinkonzisztencia másik megalkotója, amivel a közgazdasági alaptankönyvekben is bérelt helyük van. A rövid és hosszú távú gazdaság(politika)i döntések közötti ellentmondásokról, illetve a közöttük történő racionális választásról szóló munkájukat tanulmányozva sokat meg lehet érteni a politikusok viselkedéséből is., Nobel-díjas (2012). A Stanford professzora az Amerikai Közgazdasági Társaság elnöke. A piactervezés gyakorlatának elemzéséért és a stabil piaci allokáció területén végzett kutatásért ítélték neki a legrangosabb közgazdasági díjat., John Bates Clark-érmes (2009). A Berkeley tudósának számtalan nagyon izgalmas és aktuális kutatása van, többek között a jövedelemegyenlőtlenség és az adózás területén. Utóbbiban az elméleti megfontolásokat egyedülálló módon tudta a gyakorlati ajánlások szintjére hozni., Nobel-díjas (2011). A New York-i Egyetem professzorának szintén bérelt helye van a tankönyvekben, hiszen a racionális várakozások iskolájának vezető alakja. Nem véletlenül az egyik legtöbbet hivatkozott közgazdász a világon., Nobel-díjas (2011). A Princeton Egyetem professzorának szintén főszerep jutott a közgazdaságtan módszertani eszköztárának kiépítésében: a közgazdaságtant tanulók legalább a vektor autoregressziós modell (VAR) kapcsán ismerhetik a nevét., Nobel-díjas (2013). A Yale professzora a pénzügyi piacok ingadozásainak vizsgálatával és az eszközárak dinamikájának magyarázatával tört be a legmeghatározóbb közgazdászok körébe. A részvényárak alakulásával kapcsolatos megállapításai a tudományterület alapvetéseivé váltak. És igen, a Shiller P/E ráta az ő nevét viseli., Nobel-díjas (2008). Az MIT emeritusa a közgazdaságtan élő klasszikusa. A növekedéselmélet egyik legmeghatározóbb alakja, a Solow-modell szintén az alaptankönyvek törzsanyaga., Nobel-díjas (2001). A Stanford professzora korábbi munkáiért, az aszimmetrikus információk kutatásáért kapta a legnagyobb elismerést, de tudományos munkássága azóta is rendkívül széles körű. Többek között a modern növekedéselméletet is felhasználva kutatja a felzárkózás lehetséges útjait, de a pénzügyi válság kapcsán vizsgálta a piaci buborékok kialakulásnak természetét is.