Kimondta az új szerb kormányfő: az EU-t választjuk Moszkva helyett

"Teljesen egyértelmű, merre tart Szerbia - az Európai Unió felé" - szögezte le a kormányfő. Hozzátette, hogy miniszterelnökként az Aleksandar Vucic elnök - korábbi miniszterelnök - által megkezdett utat kívánja folytatni, és arra készül, hogy országát 2020-ig felkészítse az uniós tagságra.Aláhúzta ugyanakkor, hogy Szerbia "nagy testvérként, védelmezőként" tekint Oroszországra, amelyhez a hagyományok, a hit és a kultúra köti. Ezeket az érzelmeket nem lehet figyelmen kívül hagyni - folytatta -, Szerbia stratégiai célja mindazonáltal az európai uniós tagság - mutatott rá Ana Brnabic.A Bloomberg kommentárja szerint ez volt az eddigi legvilágosabb elköteleződés az EU felé Oroszországgal szemben a 7,1 millió lakosú déli szomszédunkban, amelyben az is szerepet játszik, hogy Szlovénia és Horvátország már az EU tagja és így az életszínvonala már magasabb, mint Szerbiában (az EU-átlag alig több mint harmada).A szerb kormányfő emlékeztetett: Szerbia elutasította, hogy csatlakozzon az Oroszország ellen bevezetett uniós szankciókhoz, mindazonáltal nem adott választ arra a kérdésre, kitart-e ezen álláspontja mellett, ha ez veszélyeztetné az uniós csatlakozását. Azt hajtogatta az interjúban, hogy a balkáni térség nagyon bonyolult ahhoz, hogy bármi mellett is el lehessen köteleződni.Ana Brnabic azt is mondta: függetlenül attól, hogy Szerbia teljesen készen áll-e 2020-ra az EU-hoz való csatlakozásra, vagy sem, a kérdés azon is múlik, hogy az EU akar-e új tagokat felvenni. A Bloomberg megjegyzi, hogy egy tavaly decemberi felmérés szerint a szerb lakosság 47%-a támogatja csak az EU-tagságot, így tehát a kormánynak még meg kell győznie a szeptikus többséget.