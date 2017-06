Kína fékezget, és ez nem biztos, hogy rossz

A kínai statisztikai hivatal szerdán közölt adatai szerint az ipari termelés éves összevetésben 6,5 százalékkal nőtt májusban, míg az állótőke-beruházások 8,6 százalékkal bővültek az év első öt hónapjában. Elemzők arra számítottak, hogy az ipari termelés 6,3 százalékkal nőtt az áprilisi 6,5 százalék után, a beruházások pedig 8,8 százalékkal emelkedtek az első négyhavi 8,9 százalék után.A magánberuházások növekedési üteme a január-áprilisi időszakban mért 6,9 százalékról 6,8 százalékra lassult május végére, ami azt sugallja, hogy a kis- és középvállalkozások továbbra is nehezen jutnak a finanszírozáshoz szükséges forrásokhoz.Ugyanakkor a várakozásoknál kissé kedvezőbben alakult a kiskereskedelmi forgalom májusban. A kiskereskedelmi eladások volumene éves összevetésben 10,7 százalékkal növekedett, csakúgy mint áprilisban. Elemzők ennél valamivel lassabb ütemet, 10,6 százalékot vártak májusra. Az év első öt hónapjában 10,3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom, míg az első négy hónapban 10,2 százalékot tett ki a bővülés üteme.A kínai kormányzat célja az, hogy idén a beruházások 9 százalék, a kiskereskedelmi forgalom pedig 10 százalék körüli mértékben bővüljön.A piacok alig reagáltak a friss makroadatokra. A sanghaji tőzsde irányadó indexe 0,5 százalékos mínuszban toporgott, míg Szöulban 0,2 százalék körüli mínuszban, Tokióban pedig 0,2 százalék körüli nyereségben állt a vezető index a záráshoz közeledve.Mindez nem csoda, hiszen az adatokat többféleképpen is lehet értelmezni. Egyrészt a gazdasági lassulás és a hitelforrásokhoz való hozzáférés nehézsége nem jó hír, másrészt viszont a pénzügyi stabilitási aggodalmak szempontjából kedvezőnek mondható, ha a túlberuházási állapot mérséklődik, illetve a hitelállomány növekedése lassul. Igaz, az adatok mögött húzódó szerkezetről nem sokat lehet tudni.Az idei első negyedévben 6,9 százalékkal gyarapodott Kína hazai összterméke (GDP), ami 2015 óta a legerősebb ütem.A kínai gazdaság tavaly 6,7 százalékkal - több mint negyedszázada a legkisebb ütemben - nőtt, de azt is csak úgy tudták elérni, hogy a banki hitelezés rekordmértékben bővült, a költségvetésből pedig milliárdokat öntöttek befektetésekbe. A kínai vezetők az idei évre várható GDP-bővülés mértékét márciusban a korábban megadott 6,5-7 százalékos sáv alsó küszöbére, 6,5 százalékra mérsékelték, ami nagyobb mozgásteret nyújt a döntéshozóknak a fájdalmas reformok végrehajtásához és a pénzügyi kockázatok féken tartásához.