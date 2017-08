Kína nem hagyná szó nélkül Trump támadását, beleállna egy kereskedelmi háborúba

Trump szerint az USA masszív külkereskedelmi deficitje okolható többek között a rengeteg amerikai munkahely megszűnéséért, különösen a feldolgozóiparban, a legnagyobb deficite (100 milliárd dollár) pedig messze Kínával szemben van az USA-nak.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. július 29.

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. július 29.

Kínának ugyanis ilyen esetben nem lenne más választása, mint hogy visszatámadjon.

A Fehér Ház közlése szerint Donald Trump holnap beszédet tart, melynek egyik központi témája lesz a Kínával való kereskedelem. Választási kampánya során, sőt a beiktatását követő hónapokban is rendszeresen kikelt az ország "tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata" ellen.Áprilisban némi megnyugvást hozott, miután Trump kijelentette a kínai elnök amerikai látogatását követően, hogy "fantasztikus az előrehaladás az amerikai-kínai viszonyban", mivel sikerült egy száznapos tervet kidolgozniuk a gazdasági, kereskedelmi nézetkülönbségek megvitatására.Sokak szerint inkább az állhatott Trump megenyhülésének hátterében, hogy cserébe több segítségre számított a kínaiak részéről az észak-koreai krízis rendezése érdekében. Csak hogy közben tovább súlyosbodott a koreai krízis, a rezsim többször is sikeresen tesztelt nagy hatótávolságú rakétákat. Trump csalódhatott Kínában, ezért pár napja újra elővette a kereskedelmi retorziók témáját. Hol máshol, mint a Twitteren.az ország nem sértette meg a szellemi tulajdonjogokra és a technológiai transzferekre vonatkozó szabályokat. Emellett visszautasítják azt az állítást is, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnának, a kereskedelmi miniszter elmondása szerint ugyanis mindenben a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályainak megfelelően járnak el., amire nevük elhallgatását kérő források nyilatkozatai alapján lehet következtetni, Kína kiváró üzemmódban van. Meg akarnak bizonyosodni róla, hogy Trump valóban támadásba lendül egy 45%-os importvámmal, vagy egyéb intézkedésekkel.. A China Daily napilap csütörtöki számában megjelent szerkesztőségi véleménycikk a szabad kereskedelmet korlátozó intézkedések lehetőségét "aggasztónak" nevezte, ami könnyenBár a lap által képviselt álláspont nem tekinthető hivatalosnak, a szigorú állami ellenőrzés miatt érdemes komolyan venni ezeket a kijelentéseket.