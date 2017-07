Kipróbálták a norvégok, milyen, amikor önkéntesen fizetünk adót

A norvég pénzügyi minisztérium szerint júniusi bevezetése óta a program csupán 1325 dollárt tudott begyűjteni extra adóbefizetés címén, korántsem nevezhető hát népszerűnek. Pedig Siv Jensen pénzügyminiszter szerint a modellnek van létjogosultsága azok között, akik úgy érzik, hogy túl kevés adót fizetnek. Ők most pluszban hozzájárulhatnának az államkasszához. Hát, a hír vagy nem jutott el azokhoz, akiket érint vagy egyelőre hidegen hagyja őket.Mondjuk nem csodálkozhatunk, hogy ilyen kevés, önkéntes alapon befizetett adó folyt be eddig, miután a norvég jövedelmi adókulcs az egyik legmagasabb a világon 46,7%-kal. És ez még mindig alacsonyabb annál, ami korábban volt, miután 2013-ban a norvég kormány az olajár esése miatt kénytelen volt gazdaságélénkítő adócsökkentést véghezvinni és akkor először hozzányúlni a norvég állami vagyonalap pénzéhez is.Már akkor is sokan támadták a kormányt amiatt, hogy az adócsökkentéssel csak a gazdag állampolgárok jártak jól, és bár most próbálják az akkor véghezvitt adócsökkentési lépést önkéntes adófizetéssel ellensúlyozni, egyes szakértők úgy vélik, a program fenntartása több pénzbe kerül, mint amennyit behoz. Szerintük nem az emberek adófizetési hajlandóságára kellene építeni, hanem olyan nagy cégek adófizetését felülvizsgálni, mint a Facebook vagy a Google.