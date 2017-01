Kiszivárgott: az EU "különleges" státuszt adna a Citynek

A The Guardian című baloldali brit napilap birtokába jutott nem nyilvános feljegyzések tanúsága szerint Michel Barnier, a kilépési feltételekről Londonnal folytatandó tárgyalások EU-munkacsoportjának vezetője európai parlamenti képviselőknek a héten azt mondta, hogy a pénzügyi stabilitás megingásának elkerülése végett "nagyon specifikus" különtárgyalásokra lesz szükség, és különleges kapcsolatrendszert kell majd fenntartani a City pénzügyi szektorával.A lap szerint Barnier kijelentései jelzik a brüsszeli szakpolitikai döntéshozók aggodalmait azzal kapcsolatban, hogy milyen káros következményekkel járna az európai pénzügyi szektorban a legnagyobb európai pénzügyi szolgáltatási központ "leválasztása" az EU-ról.Ezekre a potenciális károkra a Bank of England kormányzója is felhívta a figyelmet. Mark Carney a londoni alsóház költségvetési bizottságának meghallgatásán kijelentette: megítélése szerint a Brexit, vagyis Nagy-Britannia távozása az EU-ból ma már nagyobb kockázatot jelent a kontinentális Európa gazdasági-pénzügyi stabilitására, mint Nagy-Britanniáéra.A brit jegybank vezetője szerint az EU-nak nagyon gondosan át kell gondolnia, hogy "a jelenlegi helyzetből pontosan hova akar eljutni" a Cityvel fenntartott kapcsolatrendszerben, mivel az európai fedezeti és devizapiaci tranzakciók háromnegyedét, a hitelpiaci ügyletek és az értékpapír-forgalom felét a londoni City pénzügyi szolgáltatási szektora bonyolítja le.Az Európai Bizottság folyamatosan hangoztatott nyilvános álláspontja szerint, ha Nagy-Britannia az EU-tagság megszűnésével együtt kivonul az EU egységes belső piacáról is, és nem érvényesíti a munkaerő szabad mozgásának alapelvét, a City bankjai elvesztik európai szolgáltatásnyújtási jogaikat.