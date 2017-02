Kitart a bíróság, marad Trump beutazási tilalmának felfüggesztése

A bíróság hétfőig adott határidőt a tárcának, hogy reagáljon a döntésre. Emellett a tilalmat megtámadóknak is be kell nyújtaniuk érveiket a bíróságra.A kormányzat fellebbezésében arra hivatkozva kérte a beutazási tilalom azonnali visszaállítását a bíróságtól, hogy szerintük az elnöki rendelet felfüggesztése közvetlenül árt a közbiztonságnak, megakadályozza egy elnöki rendelet végrehajtását, és megkérdőjelezi az elnök döntését egy nemzetbiztonsági kérdésben.A kormány álláspontja szerint Washington államnak nincs joga megtámadni elnöki rendeleteket. A seattle-i bíró ugyanis a washingtoni államügyész keresete alapján függesztette fel az elnöki rendeletet.Az AP amerikai hírügynökség azt emelte ki a fellebbezésből, hogy a kormány arra hivatkozik, hogy az elnök "szuverén előjoga" dönteni arról, hogy nemzetbiztonsági érdekből mely külföldiek léphetnek be az Egyesült Államokba, és kiket tilt ki. A beadványban az igazságügyi minisztérium azzal érvel, hogy "az alapelv az, hogy aki először szeretne belépni az Egyesült Államokba, az privilégiumot kér, és kérelmével kapcsolatban nincsenek alkotmányos jogai". Ezért a tárca a bírói döntés azonnali felfüggesztését kéri.