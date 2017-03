Kiterítette lapjait a legesélyesebb francia elnökjelölt

Nincs egy éve, hogy Emmanuel Macron megalapította En Marche! (Előre!) nevet viselő politikai pártot, mostanra viszont a korábbi favorit, Francois Fillon korrupciós botránya miatt a legesélyesebb jelöltté vált. A közvélemény-kutatások szerint ugyan az első fordulóban pár százalékponttal alulmaradhat a szélsőjobboldali Marine Le Pennel szemben, a második fordulót viszont magabiztosan (65-35 arányban) nyerné.

Mindenki arról fog kérdezősködni, hogy ez a gazdasági program bal- vagy jobboldali politikát testesít-e meg. Én olyan programot akarok, ami Franciaországot a 21. századba segíti, nagy hangsúlyt helyezve a gazdasági szektorok liberalizációjára, ügyelve ugyanakkor arra, hogy mindenki számára kellő biztonságot nyújtson ehhez az átalakuláshoz.

Adók

Beruházások és bürokráciacsökkentés

Biztonságpolitika

Integráció

Macron ma egy kétórás előadás keretében ismertette gazdasági programját. A Bloomberg beszámolója szerint terveiben hat prioritást jelölt ki: az oktatást, a munkát, a gazdaság modernizációját, a biztonságpolitikát, a demokratikus megújulást, illetve a nemzetközi elkötelezettséget.- fogalmazott.Az elnökjelölt, emellett egységesíteni a francia nyugdíjrendszert, a nyugdíjkorhatárhoz, illetve az összeghez viszont nem nyúlna., emellett vagyonadót vetne ki a drágább ingatlanokra, valamint, amivel szintén a vagyonosabb rétegek nagyobb közteherviselését kényszerítené ki.Korábbi ígéretéhez híven most is megemlítette azt az, amiből elsősorban megújuló energiára épülő projekteket, mezőgazdasági fejlesztéseket, lakóépület-felújításokat, az internetlefedettség szélesítését, illetve a gyógyszeripari innovációs tevékenységet finanszírozná.Ezen felül az adminisztratív terhek enyhítését is fontosnak tartja, ezért például bevezetné azt az új normát, hogy, a "mindenkinek joga van hibázni" elvet szem előtt tartva.Emellett, kisebb közigazgatási egységeket összeolvasztva pedig ésszerűbbé tenné a közigazgatás működését, ami természetesen jelentős költségmegtakarítással járna.A biztonságpolitika terén az egyik legfontosabb intézkedése az lenne, hogy a NATO-szerződésben foglaltaknak megfelelően, valamint szorosabb együttműködésre törekedne a többi EU-s országgal ezen a téren (is). A hadseregfejlesztés mellett a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében a rendőrség létszámát is növelné., Franciaország jövőjét az EU és az eurózóna tagjaként képzeli el. Szorosabb együttműködést szeretne például a közös uniós hadsereg, illetve egy energetikai unió formájában,