Kivételes eljárásban tárgyalja hétfőn a lex CEU-t a kormány

Az eredeti menetrend szerint csak jövő szerdán kezdődött volna Balog Zoltán törvényjavaslatának vitája, ám valamiért sietős lett a kormánynak.A törvényjavaslat március 28-án, kedden este látott napvilágot. A kormány egyik része azóta tagadja, hogy a CEU-ról szólna a törvénymódosítás, míg Orbán Viktor arról beszélt, hogy az egyetem csal, mert nem tartja be a magyarországi törvényeket - és itt azokra a törvényekre gondol, amelyek még nem is léteznek, hiszen éppen jövő hétfőn tárgyalják majd meg.Sokan mások mellett a törvényjavaslat ellen tiltakozott az MTA elnöke, a budapesti amerikai nagykövetség, és több magyar kutató is, köztük Barabási-Albert László is.