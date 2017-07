Rendkívüli programot jelentett be Varga Mihály

Nagyon úgy tűnik, hogy a kkv-knak most meghirdetett pályázat 10 milliárd forintos keretét a központi költségvetés állja (nem uniós pénzekkel fedezi a kormány), amit könnyedén meg is tehet, ugyanis épp a héten írtuk meg , hogy az első féléves államháztartási számok alapján erre van is mozgástere. A kisvállalkozások már régóta várnak egy újfajta, munkahelymegtartó támogatást, miután az idei évtől életbe lépett nagyarányú minimálbér-emelés épp ezt a szektort érinti a legérzékenyebben.