Lassan nem tudod olyan helyre tenni a pénzed, ahol ne buknál rajta

Soha nem láttunk még ilyet

Valószínűleg. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) decemberben megjelent inflációs jelentése 2005-ig visszamenőleg tartalmaz adatokat, ezekből vettük most ki a januárra vonatkozókat, és egészítettük ki a 2017. januárival:

Egyrészt a rövid állampapírok hozamát sikerült szinte nullára lenyomni, a zérókupon hozamgörbe alapján január elején az egyéves hozamunk 0,17% volt, bár ez csak az intézményi befektetőket érinti. Ebben az MNB önfinanszírozási programjának is szerepe volt, hiszen a jegybank évek óta igyekszik a bankok felesleges likviditását kiszorítani az irányadó eszközből. Ennek keretében most éppen a három hónapos betét állományát korlátozza fokozatosan az MNB. A fentiekkel párhuzamosan pedig a bankbetétek hozamai is csökkentek, a jegybank adatai szerint decemberben az új lakossági szerződések esetében 0,6%, a vállalati szerződések esetében pedig 0,19% volt az éves kamat.

Másrészt az utóbbi hónapokban érezhetően élénkült az infláció, és a várakozások is egyre magasabbak. Ennek jelei már 2016 végén látszottak, most pedig az elemzők arra számítanak, hogy 2017-ben a béremeléseknek köszönhetően tovább élénkül majd az áremelkedés üteme.

Mit lehet ilyenkor tenni?

Sokan ettől ábrándulnak majd ki Magyarországból

Az ábrán az látszik, hogy 2009 óta folyamatosan csökken a magyar eszközökön elérhető reálhozam, ez a folyamat vezetett oda, hogy az. Jól látszik egyébként, hogy az előretekintő reálhozam már 2014-ben és 2016-ban is nulla körül volt, vagyis most csak ez a tendencia folytatódik. Az elmúlt években egyébként a reálhozamon két oldalról van nyomás:A lakossági befektetők számára a legfontosabb kérdés, mit kezdhetnek a pénzükkel ebben a környezetben. Ezzel a kérdéssel már több cikkben foglalkoztunk a közelmúltban:Röviden összefoglalva: az infláció emelkedését. Ebben a környezetben pedig felértékelődhetnek például azok a lakossági állampapírok, melyek az előre meghatározott időpontban megállapított inflációs ráta felett fizetnek valamekkora hozamprémiumot. Ennek a prémiumnak a mértéke jelenleg a három- és ötéves Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK) esetében 2,75-3,25 százalék. A rossz hír az, hogy hiába indult már emelkedésnek az infláció, ez egy darabig még nem fog megmutatkozni a lakossági papírok hozamában, hiszen jelenleg mindkét PMÁK-sorozat (2019/L és 2021/I) esetében októberben történik csak a kamatmegállapítás, vagyis még több mint fél évig a tavaly októberi infláció jelenti az alapot, arra rakódik a prémium. Ennek alapján azt is mondhatnánk, hogy aki most be akarja biztosítani magát az inflációval szemben, annak érdemes még kivárnia, és most nem megvennie a PMÁK-ot. A gond csak az, hogy senki nem garantálja, hogy október után is fennmarad a jelenlegi 2,75-3,25 százalékos prémium, sőt nem lennénk meglepve, ha az ÁKK az infláció emelkedésével párhuzamosan csökkentené ezt. Így nem biztos, hogy érdemes arra számítani, hogy október után majd jobban járhatunk az inflációkövető lakossági papírokkal, várhatóan az adósságkezelő a jövőben is arra fog törekedni, hogy fennmaradjon valamekkora reálhozam, de az ne legyen a mostaninál sokkal nagyobb.Az infláció jelentős emelkedése azt jelenti, hogy megtakarításainknak a következő egy évre várt infláció mértékének megfelelő, tehát 2-3% körüli hozamot kell elérniük ahhoz, hogy megmaradjon értékük. Ez a szint az 1 éves állampapírokkal nem érhető el, a negatív reálhozam ellen a diszkont kincstárjegyeknél magasabb hozamú rövid futamidejű lakossági állampapír sem véd meg - olvasható a K&H Alapkezelő közelmúltban kiadott elemzésében.Az alapkezelő szakemberei szerint egy lakossági befektető egy dolgot tehet az emelkedő infláció ellen:. Ez megmutatkozhat hosszabb futamidőben vagy a kockázatosabb eszközök felé való elmozdulásban. Vagyis a korábban népszerű fél-egyéves lakossági termékekkel szemben emelkedhet a hosszabb papírok népszerűsége, ilyen például a már említett PMÁK, másrészt pedig a bankbetétek és az állampapírok kárára népszerűbbé válhatnak például a kockázatosabb részvénybefektetések. Persze utóbbi tényező azért bizonytalan, mert az alapvetően kockázatkerülő befektetők valószínűleg nem lesznek egy csapásra részvénytulajdonosok, pedig a K&H szakemberei szerint most elsősorban az európai részvénypiacokon lehet vonzó befektetési lehetőségeket találni, mivel az egyre javuló növekedési kilátások, az alacsony értékeltségi szint és a gyengébb euró is kedvezően hat a cégekre.Természetesen az alacsony reálhozam nem csak a lakossági befektetőkre van hatással, hanem. Ráadásul ők nem vehetnek az inflációkövető állampapírokból, így nekik sokkal nehezebb védeni magukat a visszaeső reálhozamokkal szemben, az egyetlen védekezési mód az, ha más piacok után néznek, ahol tudnak még érdemi hozamot realizálni.Ennek jeleit már láthattuk is az elmúlt időszakban, hiszen a külföldiek forintkötvény-állománya öt és féléves mélypontra esett, a 3400 milliárd forint alatti érték már több mint 500 milliárddal alacsonyabb, mint tavaly év elején. Pedig 2016-ban még abban reménykedtünk, hogy jelentős friss külföldi tőke mozdul meg a magyar kötvénypiac felé azt követően, hogy hosszú idő után végre mindhárom hitelminősítőnél visszakerültünk a befektetésre ajánlott kategóriába.

Az azóta eltelt hónapokban viszont azt láttuk, hogy éppen ellenkezőleg, eladásba kezdtek a külföldiek. Ennek elsődleges oka az lehet, hogy ma már más feltörekvő piacokon könnyebben tudnak pozitív reálhozamot elérni a befektetők, ez a vélemény több elemzői anyagban is megjelent, az elmúlt hónapokban egyre több felől hallani azt a véleményt, hogy kifejezetten drágák lettek a magyar kötvények. Ez viszont nem biztos, hogy egyhamar megváltozik, hiszen amíg a jegybank a kereskedelmi bankokat az állampapírok felé tudja terelni, addig nem várható, hogy olcsóbbak lennének a kötvények.