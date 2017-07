Látványos ábrák arról, hogyan válik nyugdíjas szanatóriummá a világ

11 milliárd feletti népesség, Afrika előretör

A közelmúltban beszámoltunk róla, hogy az ENSZ legfrissebb becslései szerint a 21. század végére jelentősen átalakulnak majd a Föld népesedési viszonyai: míg Afrikában folytatódik a lakossággyarapodás, addig például Európa egyes országaiban durva fogyásra kell felkészülni.A Központi Statisztikai Hivatal a népesedés világnapja alkalmából összeállított egy, az ENSZ tanulmányát feldolgozó anyagot , amiben látványos ábrákon szemlélteti a következő bő 80 év várható népesedési folyamatait. Ezekből csemegéztünk.Bár a népesség várhatóan csökkenő ütemben növekszik majd, a közepes szintű termékenységgel számolt prognózis szerint 2100-ban 11,2 milliárdra emelkedhet a világ össznépessége. A magas termelékenységet feltételező előrejelzés alapján az évszázad végén 16,5 milliárd ember élhet majd a Földön, míg az alacsony termékenységű előrejelzés szerint 2053-ban 8,8 milliárdon tetőzhet a világ népessége, 2100-ban pedig már valamelyest kevesebben (7,3 milliárdnyian) leszünk majd, mint jelenleg. Az alapvető (közepes termelékenységű) forgatókönyvet mutatja a KSH következő ábrája:

Látszik, hogy a népesség kontinensenkénti megoszlása is jelentősen átalakul: Európa és Amerika egyre inkább a háttérbe szorul, Ázsiában tetőzik a populáció, közben viszont Afrika egyre nagyobb szeletet hasít majd ki magának az össznépességből. Ezt a folyamatot még jobban szemlélteti a következő két ábra:

2100-ra a fekete kontinensen élőknek a világ népességében becsült 40%-os aránya alig marad el Ázsia 43%-os részesedésétől.

Világméretű elöregedés

Bár a századforduló végén továbbra is Ázsia lesz a legnépesebb földrész marad 4,8 milliárd fővel, de ez már csökkenő létszámot jelent a 2050-es évtized közepén tetőző mintegy 5,3 milliárdhoz képest. Mindeközben Afrika súlya jelentősen megnő, 2050-re jelenlegi lakosainak száma megduplázódik, a század végére pedig további 77%-os növekedéssel megközelíti a 4,5 milliárd főt.Japánban, illetve több európai országban már most is komoly probléma az időskorú népesség magas aránya, az idő előrehaladtával viszont egyre több helyen kell majd hasonló problémával szembenézniük a döntéshozóknak. A KSH ábráján tökéletesen látszik a folyamat, ahogy a világ korfája szép lassan urna alakot vesz fel.

Klikk a képre!

Ehhez az alacsonyabb népszaporulat mellett az is hozzájárul majd, hogy a világon mindenhol növekedni fog a születéskor várható élettartam. Afrikában például elképesztő mértékben, 60 év körülről 80-ra emelkedhet ez a szám.