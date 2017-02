Lázár bemondta az akár 5%-os gazdasági növekedést

Varga Mihály egy felsőzsolcai gyáravatón tegnap az NGM saját közleménye szerint azt mondta a középtávú jövő kilátásairól:A miniszter a beszédében rámutatott: a magyar gazdaság jó teljesítményének köszönhető, hogy egyszerre lehet jelentős bérintézkedéseket és jelentős adócsökkentéseket elindítani. "Azt várjuk, hogy ezek az intézkedések jelentősen javítják majd a gazdaság hatékonyságát és versenyképességét' - fogalmazott Varga Mihály.A beszéd után néhány órával Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által rendezett gazdasági évnyitó fórumon többek között azt mondta az MTI tudósítása szerint:Azt is megerősítette, amit helyettese, Csepreghy Nándor a Portfolio-nak adott interjúban a minap már rögzített: a 2014-2020-as uniós pályázatok mindegyikét ki kel írni idén március 31-ig és az összes nyertesről döntést kell hozni jövő tavasz végéig. Amint tegnap bemutattuk: jelenleg a pályázati keret közel 85%-át hirdették meg és a 7 évre szóló keret közel felére már meg vannak a nyertesek, így mindkét kormányzati célt egyelőre tarthatónak gondoljuk.A Varga és Lázár által bemondott 4% körüli, illetve afeletti növekedési előrejelzések nem meglepőek, hiszen a rengeteg uniós pénzen kívül, ami friss elemzésünk szerint nyár körültől elárasztja az országot, sok hazai forrásból megvalósuló fejlesztés is történik (infrastruktúra-építés, CSOK) és már az NGM karácsony előtt közzétett középtávú gazdasági kitekintőjében is

