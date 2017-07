Az elmúlt másfél évben már 50 ezer családot tudtunk támogatni a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) keretében, ennek látszanak az eredményei és az igények. Lázár szerint ma Magyarországon 150-200 ezer olyan lakás van, melyek lakhatók, de üresen állnak, ezért ősszel meg kell vizsgálni, hogyan lehet növelni a támogatást a használt lakások esetében.

CSOK elvileg most is igénybe vehető használt lakásra, de korlátozottabb módon, mint új lakásra. Lázár valószínűleg arra utalhatott, hogy a kormány fontolgatja a használt lakások esetében is a CSOK igénybe vételének könnyítését, feltételeinek vonzóbbá tételét.