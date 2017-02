Lázár kemény válaszcsapásra készül

Mi lehet a csomagban?

Kötelező foglalkoztatási kvóta: ezek szerint a nyitvatartási időben hetven négyzetméterenként legalább egy olyan dolgozónak kell az eladótérben tartózkodnia, aki kereskedelmi tevékenységet folytat.

Bizonyos termékek körében kötelezően előírt hazai arány. Korábbi értesülések szerint elsőként a tej és az alma esetében vezetné be ezt a kormány.

Májusban arról is szóltak a hírek, hogy napirenden tart egy új, a multikkal szembeni büntetőadó lehetőségét, Lázárék ugyanis figyelik a lengyel eseményeket, ahol kétkulcsos ágazati különadót terveznek.

Mit mond az államtitkár?

A kormánynak kiemelten, fogyasztóvédelmi és élelmiszerbiztonsági megközelítésből kell foglalkoznia azzal, hogy a multinacionális élelmiszergyártók a nyugat-európainál gyengébb minőségű termékeket árulnak Magyarországon - fogalmazott a hír kapcsán Lázár János a mai Kormányinfón . "Az élelmiszer-kiskereskedelmet uraló cégek szemetet akarnak eladni Magyarországon. Ez megdöbbentő és példátlan" - mondta a miniszter, aki egyébként megdöbbenve olvasta a jelentést 24 féle azonos termékminta összehasonlításáról.Az elkövetkező időszak legnagyobb botránya előtt állunk, amely felvet élelmiszerbiztonsági, minőségi, kereskedelempolitikai kérdéseket is - hangoztatta az MTI szerint, azt firtatva: vajon egy magyar ember miért nem kaphatja ugyanazt a terméket, mint egy osztrák.A miniszter szerint, mivel a kiskereskedelmi áruházláncoknak - jelentős munkaadók lévén - jelentős az érdekérvényesítő képességük is. Ez kiskereskedelem újraszabályozásának célja, hogy a fogyasztók érdekeit védje, akár az élelmiszerbiztonság, akár a fogyasztóvédelem általános szabályainak keretei között - részletezte.Lázár János azt mondta, Magyarország a visegrádi országokkal együtt már panaszt tettazon országokkal szemben, amelyek hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak a nyugat-európai és közép-európai fogyasztók között.A cégek így reagáltak a hírre:A kormány rendszeresen beszél a kiskereskedelmi szektor szabályozásáról. Legutóbb tavaly augusztusban érkeztek olyan hírek , hogy további piacbefolyásoló intézkedéseket tervez a kormány a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmében. Akkor azt mondta Szatmáry Kristóf, a Miniszterelnökség kereskedelempolitikáért felelős miniszteri biztosa, hogy a több területen újszerű előírásokat tartalmazó javaslatok várhatóan kora ősszel kerülnek a kabinet elé, és érintik egyebek mellett a munkaerőhiány kérdését is. Azonban azóta lekerült a kormány napirendjéről. A korábbi nyilatkozatok alapján azonban következtetni lehet a csomag tartalmára:Itt érdemes megjegyezni, hogy ezeket a "válaszcsapásnak" tekintett intézkedéseket árgus szemmel figyelik Brüsszelben. Épp a héten jelentette be az Európai Bizottság, hogy kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen szerdán a kiskereskedelmi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, áruk szabad mozgásának biztosítása érdekében.Indoklásában a Bizottság elmondta, Magyarországon egy új jogszabály arra kötelezi a kiskereskedőket, hogy a hazai és importált mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre egységes árrést alkalmazzanak annak ellenére, hogy az importált termékek költsége a devizától és az árfolyam-ingadozástól függ. A Bizottság véleménye szerint ez hátráltathatja az importált mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek értékesítését a belföldiekhez képest.Szigorúbb szabályozással kell biztosítani a megfelelő élelmiszerminőséget az Európai Unióban, egyúttal szemléletformálásra van szükség a tudatos vásárlás elősegítése érdekében - mondta Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna esti műsorában az MTI szerint.Az államtitkár szerint tisztesség kérdése, hogy a gyártók minden országban ugyanolyan minőségű termékeket hozzanak forgalomba. Az eltérő minőségű élelmiszerek ügyben az Európai Bizottság is vizsgálódik és várhatóan lépéseket is tesz a helyzet rendezésére - mondta.

Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos