Új csúcsot jelent az idei kifizetési cél 2017.02.09 14:42

Lázár jelzése szerint arról határozott a kormány, hogy idén minimálisan 2200 milliárd forintnyi EU-s forrást kell kifizetni (2014-2020-as forrásra, illetve a 2007-2013-as keretből már visszaérkező forrás újra kifizetésére is vonatkozik ez). Azt is újra bejelentette azonban, hogy a valódi kifizetési cél a 2700 milliárd forint. Már a 2200 milliárd is új történelmi csúcs lenne.

A kifizetéshez rendelt célprémium rendszer részleteit nem most, hanem a következő Kormányinfón fogja bejelenteni Lázár. Azt viszont elárulta, hogy a 2014-2020-as uniós keret kapcsán további célok is vannak (ezek sem újak már)

a 7 évre szóló keretösszeg 100%-ára ki kell írni idén március végéig a pályázatokat

idén év végére a keret 80-85%-ára már el kell dönteni a pályázati nyerteseket

2018. március 31-ig pedig a 7 éves keret 100%-ára meg kell kötni a nyertesekkel a támogatási szerződéseket.

