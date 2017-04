Soha nem látott külföldi nyomásgyakorlás várható a következő hónapokban Magyarországon

A CEU miatti kritikák csak az ürügyet jelentik

Lázár szerint az a gyökere a támadásoknak, hogy rákényszerítsék Magyarországot (németországi) menekültek befogadására

Lázár: "mindig a miniszterelnöknek van igaza" 2017.04.06 16:15 Megkérdezték Lázárt, hogy Csepreghy Nándornak van-e igaza, aki a 444-nek adott interjúban azt szorgalmazta, hogy mindig kell egyeztetni az érintettekkel a készülő törvényjavaslatokról, míg Orbán Viktor a múlt pénteki rádióinterjúban azt mondta: nem kell egyeztetni a CEU-val, csak be kell tartania a törvényeket. Lázár úgy reagált: mindig a miniszterelnöknek van igaza, mert a kormány egy hierarchikus szervezet."

Reklámadó: egyetlen kulcs lesz jövőre 2017.04.06 15:47 "Organikusan fejlődik a javaslat, mindenki fejleszti", de az kijelenthető, hogy "100 millió forint felett mindenkinek egy kulcsot kell majd fizetnie, ez biztos". Most csak arról zajlik az egyeztetés, hogy ez mekkora kulcs legyen, amit egyébként is majd csak 2018-tól kell fizetni. Emellett az egyeztetések azt is tartalmazzák, hogy hogyan fizessük vissza azt a 20 milliárd forintot, amit eddig beszedtünk, de a bírósági határozat miatt vissza kell fizetni.

Lázár az EU-ból való kizárásunkról 2017.04.06 15:22 Arra a kérdésre, hogy a Times keddi cikke szerint ősz körül 23 uniós tagállam ultimátumot adna Magyarországnak menekültügyben és ha ezt nem teljesítjük, akkor "kizárnák" az EU-ból az országot, Lázár úgy reagált: "én ezt nem tekintem komoly hírnek, jelzésértékűnek tekintem", hogy nyomást kívánnak gyakorolni a migránsügyben az országra. Erről fog szólni a következő 3-4 hónap. Lázár megismételte: mindenféleképpen bele akarják tolni Magyarországot és Lengyelországot abba, hogy fogadjunk be menekülteket. Minden erről szól jelenleg, ez a cikk is, azaz ha nem állunk be a sorba, akkor meg kell fenyíteni. "El akarják azt érni, hogy 10-40 ezer ember első körben legyen ideküldve" - vezette le a gondolatot Lázár.

Ezért nem csatlakozunk az Európai Ügyészséghez 2017.04.06 15:13 Azért nem csatlakozott Magyarország ahhoz a 16 tagállamhoz, amely együtt felállítja az Európai Ügyészséget, mert a szuverenitásunk tekintetében volt egy vitánk az Európai Bizottsággal. Mi úgy gondoljuk, hogy az alapszerződés módosítása nélkül nem lehet a nemzeti parlamentek és intézmények szuverenitását csökkenteni. Egy ország igazságszolgáltatásának kialakítása a nemzeti szuverenitás része és ebből sem most, sem a jövőben nem fogunk engedni - rögzítette a kormányzati érveket Lázár a kérdésre.

Kizárhatják-e a Fideszt az EPP-ből? 2017.04.06 15:12 Arra a kérdésre, előfordulhat-e, hogy kizárják a Fideszt az Európai Néppártból (EPP), Lázár úgy reagált: "aki megkérdőjelezi a párttagságunkat, az nagy butaságot követ el és a szervezetet gyengíti, márpedig nem ez a helyes". Ezzel együtt azt is hozzátette: nem hiszem azt, hogy az EPP ellent tud állni Soros György munkatársai nyomásának, de korrekt és fair eljárást szeretnénk kérni. A magyar újságcikkekből a valóság nem érthető, nem követhető. Ezért nyugodtan és higgadtan fogunk válaszolni a kérdésekre és a számonkérésekre. Ezzel együtt is úgy gondolja: biztos lesz javaslat arra, hogy eljött az ideje arra, hogy meg kell fegyelmezni, regulázni a Fideszt és Magyarországot.

Lázár: ez áll az egész támadássorozat mögött 2017.04.06 15:06 Arra a kérdésre, hogy milyen elmagyarázó lépéseket tervez a kormány a nemzetközi porondon a CEU-vitákban, Lázár úgy reagált: nyugalomra és higgadtságra int mindenkit, miközben támadások várhatók. "Ez az attak sem lóg ki a többiek köréből" - jegyezte meg. Érvelése szerint a CEU csak egy ürügy arra, hogy az áthelyezést és az áttelepítést ránk erőltessék, és ebben a nemzeti konzultációt is elő fogják venni, illetve kapunk majd kritikát a civilügyi törvények miatt is. A végén minden arra fut ki, hogy Magyarország akkor lesz jó EU-tag, ha néhány tízezer migránst elhozunk Németországból - világította meg a kormányzati logikát Lázár.

Reklámadó: még nincs döntés, konzultálunk 2017.04.06 15:03 Arra a kérdésre, hogy mi várható most a reklámadó kérdésében, miután most visszavonták a 9%-os javaslatot, Lázár úgy reagált: mindez jól mutatja, hogy még nincs döntés a kormányon belül sem. Azt előrebocsátotta: "nyilvánvalóan adóemelésben nem gondolkodunk", és azután, hogy Magyarország elbukta az Európai Bíróságon az érintett pert, most egyeztetni fog a kormány a szakmai szervezetekkel, hogy a 100 millió forintig nulla százalékos kulcs feletti kulcs "mennyi legyen és hogyan szedjük be".

A BKV-sztrájkról: segít a kormány, ha tisztán látunk 2017.04.06 14:59 Az az érdekünk, hogy elkerüljük az elhúzódó sztrájkot a BKV-nál, teljesen nyitott a hozzáállásunk, csak a pénzügyi lehetőségeket kell pontosan látnunk. A kormány mindig is segített a fővárosnak, de most több pénzügyi elszámolási vita is van az állam és a főváros között, ezeket most egyben érdemes rendezni - reagált a készülő sztrájk témájára Lázár.

Tarjuk a járulékcsökkentési megállapodást 2017.04.06 14:52 Egyelőre nincs változás abban a 6 éves járulékcsökkentési megállapodásban, amit tavaly év végén kötött a kormány - jelezte Lázár. Jelezte, a kamara felől olyan javaslatot kaptak, hogy ne csak a költségvetés rossz helyzete esetén vizsgáljuk meg a változtatás lehetőségét, hanem jó helyzetben is, tehát a költségvetés jó helyzete esetén gyorsítsuk fel a járulékcsökkentést. Én óvatos lennék, egyelőre érdemes megvárni több hónap gazdasági teljesítményét, hogy valóban lehet-e előbbre hozni további járulékcsökkentést, vagy sem. "Nem is zárjuk ki ezt, tárgyalási alap lehet, de a gazdasági stabilitás, a hiány tartása az egy nagyon fontos célunk" - rögzítette a kormányzati álláspontot Lázár.

Nincs nyoma az szja-csökkenésnek a 2018-as büdzsében 2017.04.06 14:50 Arra is rákérdeztek a mai tájékoztatón, hogy a 2018-as költségvetés első olvasatban való tárgyalása során volt-e jele annak, hogy a mostani 15%-os szja csökken. Lázár kijelentette: változatlan szja-tartalommal tervezte a makrogazdasági pályát 2018-ra Varga Mihály minisztériuma. Egy másik kérdésre jelezte: a honvédelmi kiadások növekedni fognak jövőre "a GDP 2%-a irányába", a rendőrség és a honvédség megerősítése az folyamatos cél.

Lázár: minden vizsgálat elé állunk 2017.04.06 14:47 Hangsúlyozom: minden európai vizsgálat elé állunk, hogy megfelel-e a most elfogadott törvény az európai szabályoknak és normáknak. Hozzátette: "szerintünk igen", és az volt a célunk, hogy minden magyar egyetem elé egyforma feltételeket szeretnénk szabni.

Lázár: csak a CEU körül zajlik a "habverés" 2017.04.06 14:41 A Magyarországon működő egyetemeknek be kell tartania a magyar törvényeket, meg kell ennek a CEU-nak is felelnie - rögzítette különböző megfogalmazások mentén az álláspontot Lázár. A 28 vizsgált egyetem közül 27-nél találtak problémákat, de mindössze a CEU tiltakozik hangosan, körülötte zajlik a "habverés", a többiek nem tiltakoznak - jegyezte meg (miközben a törvényben támasztott feltételeket csak a CEU nem tudja teljesíteni a szoros határidők miatt és egyéb feltételek miatt).

Lázár: lehetnek fideszes vezetőkről anyagok 2017.04.06 14:40 2010 előtt valóban volt olyan titkosszolgálati munka, amely fideszes felsővezetők, az akkori ellenzék vezetőinek magánélete feltárását célozta - ismerte el Lázár arra a kérdésre, hogy Szilvásy György volt titokminiszter minapi nyilatkozata igaz-e (ezt állította). Arra a kérdésre, hogy lehetnek-e Simicska Lajos kezében olyan információk, amelyek terhelőek lehetnek, Lázár úgy reagált, az egész téma és az elmúlt napok fejleményei "nem a realitás, hanem az abszurd kategóriába tartoznak", ezzel a kormányzatnak semmiféle dolga nincs. "Egyes emberek személye ügyei, vagy frusztrációi" nem a mi dolgunk. "Az, hogy néhány ember hogyan kavar", nem éri el a kormány ingerküszöbét. Simicska kapcsán megjegyezte: abszurd, hogy valaki 25-27 évig a mi szövetségünk szekerét tolta, most pedig egy másik szövetségét tolja. Ezek a fejlemények már a 2018-as választási kampány részét képezik és megismételte: "az elmúlt 30 év legmocskosabb, legszennyesebb választási kampánya lesz, ami most jön".

Ősszel átadjuk a terepet az oroszoknak 2017.04.06 14:20 A Paks II.-vel kapcsolatos helyzetet is áttekintették a tegnapi kormányülésen. A minap elutasított népszavazási kérdések után nyilván lesznek még hasonló próbálkozások - vetítette előre. Megkezdődött a beruházás elindítása, a műszaki-pénzügyi előkészítés, 2017-2018 során ez fog folytatódni, most a 230 hektáron megvalósuló beruházás területrendezése zajlik, idén ősz folyamán szeretnénk az orosz félnek átadni a munkaterületet, hogy megkezdhesse a beruházást. Számos engedélyezési procedúrán vagyunk már túl, jól haladnak az ügyek.

Versenyképesség javítása 2017.04.06 14:17 Lázár János megismételte, hogy a Nemzeti Versenyképességi Tanács első ülésén született javaslatokat a kormány megfogadta és jövő kedden elemzi ezeket az intézkedéseket és törvényjavaslatokat társít majd a kormány.

E-számlázás 2017.04.06 14:17 Egy év türelmi idővel vezeti be a kormány az e-számlázást - mondta Lázár János.

2018-as költségvetés céljai 2017.04.06 14:14 A 2018-as gazdaságpolitikai célok a költségvetés tervezetében: !--> Teljes foglalkoztatás

Családok segítése

Migráció ne sodorja veszélybe, vagyis a biztonság !-->Csökkenő államadóssággal tervezünk. A hiány 2,4%-os lenne és 4% feletti gazdasági növekedéssel számolna a kormány. A gazdasági kabinet ülésén kerültek elő ezek a számok - mondta. A kormány április 19-én fog a költségvetés számaival foglalkozni. Április utolsó hetében szeretnénk benyújtani a 2018-as költségvetés tervezetét, legkésőbb május elején.

Lázár: soha nem látott nyomás előtt alá kerülhet Magyarország 2017.04.06 14:10 Május 10-én tartják a kvótapert az Európai Unió Bíróságán, amely kapcsán a kötelező áttelepítést kényszerítenék rá Magyarországra. A pert Magyarország és Szlovákia kezdeményezte, a többi ország ellenünk van. Arra számítunk, hogy Magyarországot a következő hetekben, május-júniusban, soha nem látott nyomás alá fogják helyezni, az EP különböző képviselőcsoportjai, Soros György hálózata. Az Európai Bizottság, és a hálózat mindenképpen el akarják érni, hogy Magyarország fogadjon be embereket, és vegyen részt a szétosztásban. Mindent bele fognak keverni ebbe a nyomásgyakorlásba, a nemzeti konzultációt és még a CEU ügyét is. Semmi meglepő nincs abban, hogy a németek és az Európai Néppárt is megszólalnak a kvóta érdekében és a CEU mellett, de Magyarország elkötelezett abban, hogy nem engedünk be hazánkba egyetem illegális bevándorlót sem. Elismerte: "a vita kétes kimenetelű, egyáltalán nem biztos, hogy tudunk győzni", a választóktól kaptunk segítséget és a közép-európai országoktól, de másokra nem számíthatunk.

Lázár: politikai hisztériakeltés zajlik a CEU körül 2017.04.06 14:05 Tegnap a kormányülés számba vette azokat a megkereséseket, amelyeket a Soros-egyetemmel kapcsolatban a kormányzatnak címeztek hazai és nemzetközi szereplők. Mindenkinek állunk a rendelkezésére és minden kérdést meg fogunk válaszolni. Hozzátette: a kormány megállapította, hogy ha hatályba lép a kedden elfogadott törvény, akkor az megszünteti azt az egyenlőtlenséget, amely a felsőoktatási intézmények között kialakult. Ha valaki a heves viták között elolvassa más országok gyakorlatát, akkor azt látja, hogy az állam mindenhol szabályozza a külföldi egyetemek működését. Semmi mást nem tettünk, mint azt, hogy az Oktatási Hivatal vizsgálata kapcsán a szükséges problémákat megváltoztattuk. Bízunk benne, hogy létrejön a nemzetközi megállapodás, amely a törvényben benne van. Mindenkit arra biztatunk, hogy legyen nyugodt, őrizze meg a hidegvérét. Mindenkit megértünk, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy politikai hisztériakeltés zajlik. A kormány nem nehezítette a Soros-egyetem működését, és nem lehetetlenítette el. A Közép-Európai Egyetem változatlanul tovább folytatja a munkáját. A törvény semmiben nem változtat ezen. Természetesen van baja a magyar kormánynak Soros Györggyel és az általa képviselt illegális bevándorlás megszervezésével, de fontos, hogy csak vele van probléma, nem az oktatókkal és a hallgatókkal. Soros György nem megállítani akarja, hanem megszervezni akarja a bevándorlást. Ez szöges ellentétben áll a magyar kormány törekvéseivel, ez az ellentét áthidalhatatlan. Arra akarnak kényszeríteni bennünket, hogy megnyissuk a határokat, és fogadjunk be bevándorlókat. A minap érkezett kritikákra készen állunk válaszolni minden nyugati szövetséges fővárosnak. Azt jó lesz, ha megszokják, hogy Soros hálózata komoly nyomás alá helyezte Brüsszelt, Washingtont, és Berlint is, de mi meg fogjuk védeni a hazánkat ezen támadásokkal szemben. Lázár jelzés szerint áttekintette a kormány a március 28-án hatályba lépett jogi határzár kérdését is, és megállapították, hogy jól működik és ennek hatására rövidesen egyetlen illegális bevándorló sem lesz az ország területén.