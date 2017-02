Hivatalosan is versenyez a kormány a Brexit miatt az Európai Gyógyszerészeti Felügyelet és/vagy az Európai Bankhatóság Londonból Budapestre költöztetéséért

Az ügyészség felidézte: az OLAF az egyetlen olyan uniós szerv, amely az EU-s pénzeket érintő csalások felderítésére, kivizsgálására és megszüntetésére jogosult. Az OLAF közigazgatási vizsgálatokat végez, és a szabálytalanul elköltött uniós pénzek visszaszerzésének céljából intézkedésekre tehet ajánlást. Ha az OLAF bűncselekmény gyanúját tárja fel, akkor a vizsgálati jelentését eljuttatja az érintett tagállam ügyészségéhez, és ajánlást tesz a tagállami jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló, a jelentés alapján szükséges intézkedések megtételére. Az OLAF a tagállami hatóságoknak az általuk folytatott nyomozás során is segítséget nyújthat, továbbá összehangolja a több, uniós és EU-n kívüli államot akár egyaránt érintő nemzetközi csalási ügyek vizsgálatát.

Polt Péter arról beszélt, hogy az OLAF fontos partnere a magyar igazságügyi szerveknek, az uniós pénzügyi érdekek elleni bűncselekmények felderítésében. Az OLAF valamennyi igazságügyi ajánlása és jelzése nyomán a magyar ügyészség elrendelte a nyomozást, illetve ha már nyomoztak, akkor az OLAF ajánlását az eljárás irataihoz csatolták és abban értékelték. A nyomozások eredményeként eddig öt ügy végződött vádemeléssel, egyben már jogerős elmarasztaló ítélet is született. Huszonhárom ügyben folyamatban van a nyomozás.

A közlemény szerint Giovanni Kessler azt mondta: jó kapcsolatot ápolnak a Legfőbb Ügyészséggel, szoros együttműködést folytatnak fontos vizsgálatokkal kapcsolatban, és a jövőben is számítanak Polt Péter támogatására az unió pénzügyi érdekeit sértő csalások és korrupciós cselekmények felderítésében, az ilyen ügyekben induló büntetőeljárásokat illetően, így biztosítva az elkövetők felelősségre vonását.

Amint tegnap megírtuk: újabb magyar devizahiteles ügy került a napokban a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság asztalára. Többek között az árfolyamkockázat viselésének kérdéskörét is feszegeti friss beadványában a Fővárosi Ítélőtábla.

Lázár: nem élünk Putyin ajánlatával 2017.02.09 14:58

Kérdést kapott Lázár arról a témáról, amit Vlagyimir Putyin a múlt csütörtöki látogatása kapcsán jelzett: az oroszok készek lennének a paksi beruházás 80%-a helyett akár 100%-át is megfinanszírozni hitelként. Lázár azt rögzítette:

ez az ajánlat arra az esetre lenne érvényes, ha a projekt pénzügyi problémákkal küszködne, de ez nem igaz, így tehát Magyarország nem él ezzel az orosz ajánlattal, azaz egyelőre nem nyúl az államközi szerződéshez.

Mivel a 2014-es szerződéses keretekhez képest sokat javult Magyarország pénz- és tőkepiaci megítélése, így a piacokról akár olcsóbban is kaphatnánk forrást, mint az orosz hitel kamata. Ezért azt továbbra is kilátásba helyezte Lázár, hogy az orosz hitelkeret egyes részeinek lehívása mellett előfordulhat a piaci refinanszírozásból történő előtörlesztés is.

A magyar-orosz államközi finanszírozási szerződésre a "megállapodásban rejlő biztonsági garancia miatt szükség van" - egyértelműsítette (az oroszok biztosan odaadják a felmerülő költségek 80%-át).

Szerinte az orosz elnök demonstratív okok miatt is mondhatta, hogy akár a 100%-ot is megfinanszíroznák, ha mi pénzügyi problémába kerülnénk, hiszen így érzékeltethette a világ számára, hogy az orosz állam pénzügyi helyzete stabil és képes a teljeskörű finanszírozásra is.

Lázár azt is jelezte: Orbán Viktor kormányfő azt a tájékoztatást kapta Brüsszelben, hogy február végén záródik le az európai bizottsági vizsgálat az állami támogatás kérdésében (megáll-e a "lábán" a projekt, vagy kell-e bele állami támogatás és ha igen, akkor ezt engedélyezi-e Brüsszel), így a beruházás várhatóan még idén elindul. Abban állapodtak meg az orosz elnökkel, hogy az előkészítő munkálatok még idén elkezdődnek, az engedélyezési eljárást 2017 júniusáig be kell fejezni és jövőre már minden technikai és pénzügyi akadály elhárul a beruházás tényleges megkezdése elől.

Ha felveszsük ezt a hitelt, akkor előtörlesztésre is készen vagyunk - fogalmazott. Tájékoztatása szerint eddig mintegy 100 millió eurónyi munkát végeztek el az oroszok Pakson, ezt ki tudnánk fizetni magyar költségvetési pénzből is és idén a tervek szerint még további 600 millió eurónyi munkát végeznek el. Ezt is ki tudjuk fizetni akár hazai költségvetési forrásból, akár az orosz hitelfelvételből is.