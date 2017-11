Leapadtak a tartalékok: még mindig kell a pénz az államnak

Kedd reggel közölte előzetes statisztikai mérlegét az MNB, mely szerint a kesz egyenlege a szeptemberi 1074,7 milliárd forintról 1080,6 milliárdra emelkedett. Ezen belül a forintban nyilvántartott tartalékok összege 702,4 milliárd forint volt az előző havi 595,9 milliárddal szemben, miközben a devizában lévő állomány mintegy 100 milliárd forinttal csökkent.

A kesz állománya július óta gyakorlatilag állandó, azt megelőzően viszont intenzíven apadt le, az év elején még 2000 milliárd felett is volt, azóta lefeleződött. Az ok, hogy a kormányzat folyamatosan fizeti ki az uniós forrásokat előfinanszírozásként, közben viszont Brüsszelből alig érkezik pénz. Emiatt pedig a költségvetés év végi egyenlege is veszélybe kerülhet, bár legújabban arról hallani, hogy már kiküldtük a számlákat, és a pénz várhatóan befolyik majd december végéig.

Az államháztartás idehaza az első hét hónapban már 1702 milliárd forintnyi EU-támogatást fizetett ki a nyerteseknek, miközben szintén az első tíz hónapban csak 326 milliárd forintnyi támogatás átutalása érkezett meg Brüsszelből. A kettő különbsége 1376 milliárd forint és lényegében ez a tétel okozta teljes mértékben az államháztartás első tíz hónapjában az 1418 milliárd forintos kumulált pénzforgalmi deficitet.Részben a kesz leapadása miatt az utóbbi hetekben már azt láthattuk, hogy az ÁKK jelentősen megemelte a kínálatot az állampapír aukciókon, azonban a jelek szerint októberben ez is csak arra volt elég, hogy ne csökkenjen az állomány.