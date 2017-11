Lebukott egy miniszter, kiderült, hogy magyar

Abszurd azt hinni, hogy akaratom ellenére lehetek egy ország állampolgára úgy, hogy hontalan anyától és nagyszülőktől származom. Ez hasonlít az észak-koreai gyakorlathoz, amikor emberekre akaratuk ellenére akarnak rákényszeríteni állampolgárságot

A környezetvédelmi és energiaügyi miniszter botránya már az egész ausztrál kormányt fenyegeti, mivel jelenleg csak minimális többségük van a parlamentben, amit elveszíthetnének, ha le kellene mondania a mandátumáról.

Josh Frydenberg 1971 júliusában született, és könnyen lehet, hogy úgy volt magyar állampolgár egészen eddig, hogy maga sem tudott róla. Az ausztrál politikus 2010 óta tagja a parlamentnek, azonban kettős állampolgárként erre nem lenne lehetősége. Arról nem is beszélve, hogy Frydenberg a Turnbull-kormány energiaügyi minisztere, ami szintén nem egyeztethető össze a kettős állampolgársággal az ottani törvények szerint. Így nem véletlen, hogy a politikus két kézzel tiltakozik magyar múltja ellen.Frydenberg nagyszülei a második világháború után vándoroltak ki Ausztráliában, magyar származású édesanyja akkor mindössze hétéves volt, ezért vádolják most azzal, hogy automatikusan magyar állampolgársággal is rendelkezik. A politikus azonban azzal érvel, hogy nagyszülei lemondtak magyar állampolgárságukról és hontalanként érkeztek az országba - írja a Guardian ausztrál kiadása. A lap felidézi a vonatkozó magyar törvényt, mely szerint aki 1941 és 1945 között Magyarországon született, az kivétel nélkül magyar állampolgárnak minősül, ez pedig igaz Frydenberg 1943-ban született édesanyjára is. Ráadásul előkeresték az 1950-es kivándorlás idejéről származó dokumentumokat, melyek egyértelműen bizonyítják, hogy a család magyar állampolgárként érkezett az országba. Egy másik irat viszont már hontalannak minősíti a nagyszülőket, Frydenberg szerint az tekinthető hivatalosnak. A politikus szerint onnan kezdve csak akkor lehetne magyar állampolgár, ha végigment volna a hivatalos procedúrán valaki a családjából és kérvényezte volna az állampolgárságot, ilyen azonban nem történt.- fakadt ki a miniszter a Guardian cikkében.Pénteken megszólalt Malcolm Turnbull kormányfő is, szerinte aki kettős állampolgársággal vádolja miniszterét, az nincs tisztában a holokauszt történetével. Szerinte ugyanis Frydenberg édesanyja éppen azért nem lehetett magyar állampolgár, mert a magyar hatóságok zsidóként minden jogától, így állampolgárságától is megfosztották.