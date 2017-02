Lehallgatta a német hírszerzés a Reuters és a BBC vonalait is

a német külföldi hírszerző szolgálat "súlyosan beavatkozott" a sajtó szabad működésébe

A Der Spiegel tudomása szerint a nemzetbiztonsági szolgálat, amelyeket Afganisztánban, Pakisztánban vagy Nigériában használtak, továbbáA Der Spiegel beszámolója alapján a telefonszámok és e-mailcímek úgynevezett szelektorok - keresőkifejezések - voltak, amelyekkela bajorországi Bad Aiblingban működő megfigyelő állomáson.A Der Spiegel rámutatott, hogy az újságírók az orvosokhoz és az ügyvédekhez hasonlóanA német újságírók szövetsége (DJV) az eset kivizsgálását követeli a kormánytól. Amennyiben beigazolódik a gyanú, akkor az ügy azt jelenti, hogy- hangsúlyozta közleményében a DJV elnöke, Frank Überall, hozzátéve: a BND-nek nemcsak belföldön, hanem Németország határain kívül is tiszteletben kell tartania a sajtó és a vélemény szabadságát.A DJV a BND-től is felvilágosítást kért, és azt a választ kapták, hogy a szolgálat a tevékenysége "operatív vetületeiről" kizárólag a kormánynak és a szövetségi parlament (Bundestag) illetékes testületeinek ad tájékoztatást.A Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi civil szervezetA Bad Aibling-i állomást amerikai szolgálatok építettek és üzemeltettek a hidegháború idején, és a BND csak 2004-ben vett át. Az informatikai hírszerzésre szakosodott amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) ezután megtarthatott egy összekötői irodát az állomáson, és a BND még éveken keresztül futtatta rendszerein az amerikai partnertől milliós nagyságrendben kapott szelektorokat. Ez az NSA 2013-ban leleplezett adatgyűjtő programjaival összefüggésben jutott nyilvánosságra. Két évvel később az is kiderült, hogy a BND az NSA-tól függetlenül, önállóan is kémkedett baráti célpontok, köztük szövetséges államok berlini nagykövetségei és uniós intézmények ellen.