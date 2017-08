Lejtőre küldte a fontot a brit jegybank

A jegybank 1,9 százalékról 1,7 százalékra rontotta a gazdasági növekedés idei évre várható mértékére vonatkozó előrejelzését, és közölte, hogy jövőre 1,6 százalékos növekedésre számít a korábbi 1,7 százalék helyett.

Az elemzői várakozásoknak megfelelően változatlanul 0,25 százalékon hagyta alapkamatát a Bank of England, bár a monetáris tanács nyolc tagja közül ketten kamatemelésre voksoltak.A brit jegybank csütörtökön bejelentett döntésével a tavaly augusztusban meghatározott alapkamatot erősítette meg. Egy évvel ezelőtt a bank 0,50 százalékról csökkentette 0,25 százalékos történelmi mélypontra az alapkamatát. A 0,50 százalékos alapkamat több mint hét évig volt érvényben, és szintén mélységi rekord volt.A Bank of England monetáris tanácsa egyhangú szavazással 435 milliárd fonton hagyta a mennyiségi enyhítésre fordítható állampapír-vásárlási keretet, és szintén egyhangúlag döntött a befektetési besorolású vállalati kötvényekre egy éve külön meghirdetett, tízmilliárd fontos eszközvásárlási program folytatásáról is.A brit bankoknak folyósítható hitel mértékét 100 milliárd fontról 115 milliárdra emelték. A pénzügyminisztérium támogatásával futó program, amelyben eddig 78 milliárd fontot folyósítottak bankoknak alacsony kamattal, 2018 februárjában ér véget.A Bank of England kormányzója a bejelentést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a bruttó hazai termék növekedése, de magához tér majd "tompultságából". A brit gazdaság a második negyedévben 0,3 százalékkal nőtt az első negyedévi 0,2 százalék után.A jegybank az idén a bérek 2 százalékos emelkedését jósolja, ami elmarad az infláció jelenleg 2,6 százalékos mértékétől. 2018-ban 3 százalékos emelkedést jelez előre a májusban jelzett 3,5 százalék helyett. Mark Carney szerint az infláció október körül 3 százalékon tetőzhet.Nagy-Britannia európai uniós tagságának megszűnésével és a kilépési tárgyalásokat övező bizonytalansággal kapcsolatban figyelmeztetett arra, hogy a befektetések mértéke 2020-ra 20 százalékkal lehet alacsonyabb a monetáris tanács által a 2016 júniusi Brexit-népszavazás előtt jósoltnál.A bejelentés után a font árfolyama gyengült az euróval és a dollárral szemben, az EURGBP kurzus átlépte a 0,9-es szintet. Ezzel kilenc hónapos mélypontján áll a brit font az európai közös fizetőeszközzel szemben.