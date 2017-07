Lemondott Trump egyik fontos embere

A háttérben az áll, hogy ellenezte Donald Trump amerikai elnök döntését, amivel Anthony Scaramuccit nevezné ki kommunikációs igazgatónak - számolt be a CNBC . Elsőként a New York Times számolt be a szóvivő lemondásának híréről.A lap szerint Trump péntek reggel ajánlotta fel az állást Scaramuccinak, ezt követően kérte Spicert, hogy ne mondjon fel. A Fehér Ház szóvivője azonban úgy fogalmazott az elnöknek, hogy az igazgató kinevezése óriási hiba.

Kép és címlapkép forrása: Olivier Douliery / AFP