Levelet kapott Orbán a "legmagasabb világi hely" vezetőjétől

Donald Trump úgy fogalmazott: nagyra értékeli a magyar kormányfő támogatását és bátorítását. "Kihívások előtt állunk, melyeket - hitem szerint - közös alapokon, partnerséggel le tudunk küzdeni. Ugyanakkor óriási lehetőségeink is vannak, hogy előre lépjünk közös céljaink eléréséért" - írta Donald Trump Orbán Viktornak.Orbán Viktor tavaly a bálványosi nyári szabadegyetemen elmondott beszédében - elsőként a fejlett világ kormányfői közül - elég egyértelműen kiállt Donald Trump repulikánus elnökjelölt mellett, ami akkor nagy feltűnést keltett, hiszen Hillary Clinton demokrata jelölt volt az esélyesebb. Az elnökválasztást követően aztán Orbán arról számolt be, hogy telefonon röviden beszélt a megválasztott elnökkel, majd Donad Trump január 20-i beiktatási beszéde után néhány nappal, az MNB konferenciáján Orbán úgy fogalmazott: engedélyt kaptunk a legmagasabb világi helyről, hogy a magyar szuverén érdekeket előtérbe helyező politikát folytasson a magyar kormány.A most érkezett Trump-levél tehát ebbe a folyamatba illeszkedik bele. Az elmúlt hetekben sajtóhírek jelentek meg arról, hogy még az első félévben valamikor sor kerülhet a Trum-Orbán találkozóra, de ennek időpontjáról egyelőre nincsenek hivatalos információk.