Londonban rettegnek, hogy a skótok újabb népszavazást akarnak

A The Times forrásai szerint Theresa May akár engedélyezheti is az újabb skóciai függetlenségi referendumot, de azzal a feltétellel, hogy a skót kormány a népszavazást csak a brit EU-tagság 2019 tavaszára várható megszűnése után rendezhetné meg.

Theresa May a tervek szerint március végéig aktiválja a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét, amely elindítja Nagy-Britannia kilépési folyamatát az Európai Unióból.A brit napilap magas rangú kormányforrásokra hivatkozva azt írja, komolyan aggódnak Londonban amiatt, hogy Nicola Sturgeon skót kormányfő az 50. cikkely aktiválásának pillanatában hivatalosan is előáll az újabb skót függetlenségi népszavazás engedélyezésének követelésével.A brit EU-tagságról rendezett tavalyi referendumon a skótok 62 százaléka a bennmaradásra szavazott, Nicola Sturgeon pedig azóta több nyilatkozatában is leszögezte: Skócia nem fogadja el, hogy akarata ellenére kirángassák az Európai Unióból, és a skót kormány újabb függetlenségi népszavazást ír ki, ha ezt látja a legmegfelelőbb eszköznek arra, hogy saját hatáskörében dönthessen Skócia EU-tagságának megőrzéséről.Skóciában 2014 szeptemberében már tartottak népszavazást a függetlenségről, de akkor a választók 55 százaléka az elszakadás ellen voksolt.Nemrégiben, a londoni parlament alsóházának meghallgatásán kijelentette: ha Skócia függetlenné válik, akkor nemcsak az EU belső piacának, hanem az Egyesült Királyság belső piacának sem lenne többé tagja. Theresa May szerint az Egyesült Királyság belső piacán folytatott skót kereskedelem értéke négyszeresen haladja meg Skócia és az EU kereskedelmének értékét.