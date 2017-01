Londoni elemzők: nagyobb lesz a magyar infláció, mint eddig gondoltuk

elemzői előrejelzésükben azt valószínűsítik, hogy mindenekelőtt az élelmiszerek, és a dollár erősödése miatt az olaj okoz majd felfelé ható inflációs meglepetéseket a térségben. Ennek alapján a ház az idei magyarországi, csehországi és lengyelországi éves átlagos inflációra szóló prognózisait 0,2-0,4 százalékponttal emelte.A cég londoni elemzői a legkisebb mértékben idei átlagos magyar inflációra adott előrejelzésüket növelték, 0,2 százalékponttal 2,6 százalékra, mivel ez a prognózisuk eddig is meghaladta a 2 százalékos konszenzusos előrejelzési átlagot. A Bank of America-Merrill Lynch közgazdászai szerint kiigazított magyarországi inflációs várakozásukban benne vannak az olaj drágulása mellett a minimálbér emeléséből eredő új, felfelé ható inflációs kockázatok is.A ház szerint mindazonáltal az MNB számára minden feltétel adott a monetáris politika további enyhítésére nem konvencionális eszközökkel, mivel a teljes kosár figyelembevételével mért infláció továbbra is elmarad a céltól, és valószínűleg a magyar gazdaság növekedése is a jegybanki előrejelzés alatt lesz. A Bank of America-Merrill Lynch elemzői közölték: 2017-re és 2018-ra is 2,5 százalék körüli GDP-növekedést várnak Magyarországon.Más nagy londoni házak ennél derűlátóbb növekedési előrejelzéseket tartanak érvényben, de az MNB monetáris politikájának szigorítását ők sem valószínűsítik.elemzői az idén 2,9 százalékos növekedést várnak a magyar gazdaságban. Ez javított előrejelzés, a ház ugyanis korábban a magyar hazai össztermék 2,5 százalékos bővülésével számolt 2017-ben. A cég szerint azonban mivel a magyar gazdaság növekedése eddig elmaradt a várttól, és az infláció is egyelőre messze jár az MNB céljától, logikus a magyar monetáris politika enyhítésre hajló jelenlegi alapállása.elemzői legutóbbi előrejelzésükben szintén 2,9 százalékos idei növekedést valószínűsítettek a magyar gazdaságban, és várakozásuk szerint az inflációs ütem 2018 első negyedében az MNB célszintjének közelébe kerül. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a már most is negatív jegybanki reálkamat ellenére egészen 2018 közepéig nem várnak monetáris szigorítást az MNB részéről, és onnantól sem az alapkamat emelésével, hanem az egynapos hitelkamat módosításával és egyéb, nem szabvány eszközök alkalmazásával tartják valószínűnek a monetáris kondíciók feszesebbre vonását.