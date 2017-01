Ma este jégpályává változik az ország, de nem fogsz örülni neki

Aki teheti, ezeken a területeken ne induljon útnak

Szerdára az ónos eső miatt az egész országra kiadtak valamilyen fokú figyelmeztetést.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint a harmadfokú riasztás a főváros mellett Baranya, Bács-Kiskun, Fejér Pest, Somogy és Tolna megyét érinti. Ezeken a területeken a csapadékmennyiség meghaladhatja az 5 millimétert is.Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedd este kiadott közérdekű közleményében kiemelte, hogy az érintett térségekbena közlekedésre is hatással van.- hívták fel a figyelmet, hozzátéve: ha valaki bajba jutott embert vagy járművet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt írta: szerda reggelig a Pécs-Budapest sáv körüli megyékben akár 10-15 milliméternyi, néhol 15 milliméternél is több ónos eső hullhat. Az ónos eső veszélye miatt keddre Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megye kivételével mindenhol kiadták a figyelmeztetést, riasztást. Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében másod-, a többi megyében egyelőre elsőfokú a veszélyjelzés.Budapestre és Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megyére adták ki a piros figyelmeztetést. Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád és Veszprém megyére másodfokú, a többi területre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az ónos eső miatt.Szerda napközben az ónos eső a Győr-Debrecen vonaltól északra valószínű, ettől délre inkább eső várható. Szerda éjfélig kiemelten az Alföld északi részén és az Északi-középhegység előterében várható nagy mennyiségű - akár 5-10 milliméternyi - ónos eső. Estétől jelentős mennyiségű ónos eső hullhat az Északi-középhegységben is - tették hozzá.Emellett több megyében. Szerda éjfélig az Északi-középhegység térségében a legtöbb helyen 5-15 centiméternyi hó valószínű, de főként Nógrád megyében, illetve Pest megye északi részein hullhat a nagyobb mennyiség. Szerdára a havazás veszélye miatt Budapestre és Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére szerdára elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.Az előrejelzés szerint szerdán a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3 fok között valószínű, északkeleten lesz a hidegebb.Csütörtökön továbbra is borult marad az ég, de egyre kevésbé valószínű csapadék: reggel az Alföldön, délután már csak a Tiszántúlon, és néhol a Dunántúlon lehet kisebb eső. A Nyugat-Dunántúlon viszont megerősödhet a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 2 fok között valószínű. A nappali maximumok nagyrészt mínusz 1 és plusz 5, de délnyugaton, nyugaton plusz 7-8 fok körül alakulnak.