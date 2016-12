Ma már senki sem mondhatja Magyarországra, hogy bóvli lenne (TOP 10 sztori - 9.)

A fizetési mérleg jelentős többlete, az uniós források beáramlása.

A bankok külső adósságállományának leépülése.

Az MNB önfinanszírozási programja, melynek eredményeként a bankok egyre több állampapírt vásárolnak.

2011 novembere és 2012 januárja között rövid időn belül mindhárom nagy hitelminősítő (Fitch, Moody's, Standard & Poor's) is a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába minősítette le Magyarországot. Azóta a magyar gazdaság jelentős javulást ért el, így egy ideje már indokolt volt az ország felminősítése. Ez először idén májusban történt meg, amikor a Fitch emelte vissza a befektetésre ajánlott kategóriába a magyar osztályzatot. A cég elsősorban az alábbiakkal indokolta döntését:Mindezeknek köszönhetően jelentősen csökkent Magyarország nettó külső adóssága, mely 2012-ben még a GDP 73%-a volt, majd mostanra 48%-ra esett. Emellett a Fitch kiemelte pozitívumként a költségvetési fegyelmet és a GDP-arányos adósságráta lassú csökkenését.

A költségvetési fegyelem fennmaradása.

Az adósság további csökkenése, a vártnál nagyobb esés kedvező lenne a besorolás szempontjából.

A fizetési mérleg folyamatos többlete.

A vártnál erőteljesebb növekedés, illetve a potenciális növekedési ütem javítása.

Befektetőbarát, kiszámítható gazdaságpolitika.

A tavaszi döntés nem volt igazán nagy meglepetés, hiszen a szakértők számítottak már a felminősítésre, és az is valószínű volt, hogy a Fitch lesz az első a sorban, hiszen tavaly ők adtak először pozitív kilátást a magyar besorolásnak. Ennél meglepőbb volt az, amikor szeptember közepén másodikként a Standard & Poor's minősített fel, tőlük ugyanis szinte mindenki azt várta, hogy sokkal szigorúbbak lesznek majd, és nagyobb súllyal veszik figyelembe a kiszámíthatósági és politikai aggályokat. Azt követően, hogy ők meglepetésre felminősítettek, már borítékolható volt novemberre a Moody's hasonló döntése. Indoklásában mindhárom cég ugyanazokat emelte ki, amiket az előbb a Fitch esetében már idéztünk: csökkenő nettó külső adósság, költségvetési fegyelem, fizetési mérleg többlete.Az idei elemzésekben egyébként felsorolták azt, mi minden kellene a további felminősítéshez:Ezek közül 2017-ben talán a növekedés okozhat kellemes meglepetést sokaknak, ha valóban megvalósul a Matolcsy György által is vizionált 3,5-4 százalékos bővülési ütem. Ez pedig azt jelentheti, hogy a költségvetési egyenleg és az adósság is a vártnál kedvezőbben alakulhat. Ha mindezek megvalósulnak, akkor a Fitch esetében várható esetleg a magyar kilátás javítása akár már májusban, várhatóan a londoni cég továbbra is "egy lépéssel a versenytársai előtt jár majd". Őket esetleg ősszel követheti az S&P és/vagy a Moody's hasonló döntése.