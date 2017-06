Macron most esik neki annak, amibe az elődjének beletört a bicskája

mégpedig rendeleti úton.

Eltökéltek vagyunk az előrelépésben, megmondtuk előre, nem tévesztünk meg senkit

Szociális háborúról hallok már beszélni. Az egyetlen szociális háború, amelyet vezetni fogok, az a tömeges munkanélküliség elleni küzdelem

A reformprogrammal párhuzamosan egy részletes egyeztetési menetrendet is közzétett a kormány, amelyet két lépcsőben valósítanak meg. Június 9. és július 21. között mintegy ötven találkozót hirdettek meg a szociális partnerekkel, a nyári szabadságot követően pedig augusztus végén, szeptember elején újabb egyezetési sorozatot rendeznek. A francia sajtóban megszólaló szakszervezeti vezetők elégedettek a kormány módszerével, amely szerintük "valódi egyeztetéseket" irányoz elő. A rendeleteket szeptember 21-én tervezi kihirdetni a kormány.

A vállalatokon belül a dolgozókat képviselő szervezetek meghatározása

Az ágazatok és a cégek közötti új szerepkörök meghatározása a vállalati egyeztetésekhez

A munkaerőpiac és a végkielégítések felső határának szabályozása

Emmanuel Macron államfő mindenekelőttA parlament nem fogja megvitatni a tervezett intézkedéseket, de a rendeleti eljárásra felhatalmazást ad a kormánynak, amely arról folyamatosan konzultál a képviselőkkel. Az erről szóló törvényjavaslatot június 28-i ülésén vitatja meg a kormány, az új nemzetgyűlés a nyár folyamán szavaz róla, s a rendeleteket a nyár vége előtt elfogadja a kormány a dokumentum szerint.- mondta keddi sajtótájékoztatóján Edouard Philippe miniszterelnök.Az előző államfő, a szocialista Francois Hollande kormányzata is elfogadott már egy reformot a munkajog rugalmasabbá tételéről, amelyet- hangsúlyozta a kormányfő, aki jelezte, hogy a reformok elfogadása "valamennyi szociális partner" tiszteletben tartása mellett fog történni.A tartós és tömeges munkanélküliség évek óta Franciaország egyik legfőbb gondja, s jóllehet az elmúlt hónapok javuló tendenciát mutatnak, a ráta továbbra is 9,6 százalékos az aktív lakosság körében.Az egyeztetések három nagy témát érintenek:A kormány által előzetesen meghatározott intézkedéseken túl a szociális partnerek javaslatokat tehetnek egy-egy törvény, illetve rendelet témáira.A munkajogi reformot követően szeptembertől a munkanélküliek és a fiatalok számára szakmai átképzések reformját tervezi a kormány, majd 2018 januártól csökkenteni kívánja a munkavállalók járulékait több vásárlóerőt ígérve, 2018 nyarán pedig a munkanélküli segélyezési rendszer reformja következik, amelynek értelmében a jövőben az egyéni vállalkozóknak is járni fog segély, végül pedig a nyugdíjrendszer átalakítását hajtja végre a kormányzat.