Magára talál Ukrajna?

Ihor Verner azt mondta, hogy nem végleges adatok szerint 4,5-4,8 százalék közötti mértékben nőtt a hazai össztermék (GDP) a tavalyi utolsó három hónapban éves összevetésben. A tavalyi harmadik negyedévben a GDP kisebb ütemben, 2 százalékkal bővült.Az ukrán jegybank nemrég szerényebb, 3,1 százalékos tavalyi utolsó negyedévi gazdasági növekedéssel számolt, és úgy vélte, hogy tavaly egész évben átlagosan 1,8 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye.A statisztikai hivatal vezetője arról is beszélt szerdán, hogy tavaly 2,4 százalékkal nőtt az ukrán ipari termelés négy év zsugorodás után. Az illetékes szerint jól teljesített a mezőgazdasági ágazat is, de adatokat nem közölt.Az idei évi költségvetés 3 százalékos gazdasági növekedéssel számol.Az ukrán gazdaságnak szüksége is van a gazdasági növekedésre, hiszen a pénzügyi válság kitörése óta 25%-kal zsugorodott, vagyis van honnan emelkedni.