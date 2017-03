Magasabb idei inflációval számol az MNB

A jegybank decemberi és friss előrejelzései a következők:

A jegybank inflációs előrejelzésében az a különbség, hogy az idei éves átlagos prognózis 2,4%-ról 2,6%-ra emelkedett. Ez azonban az MNB szerint nem kell, hogy a monetáris politika változását jelentse, hiszen a stáb szerint a következő két évben továbbra is a 3%-os célra tapad az infláció. Mivel a monetáris tanács szerint "az alapkamat aktuális szintjének és a jegybanki eszköztár átalakításával elért laza monetáris kondícióknak a tartós fenntartása összhangban van az inflációs cél középtávú elérésével", ezért megállapíthatjuk: a jegybank azt gondolja, hogy az idei magasabb infláció ellenére fikarcnyit sem változott a középtávú kép, és így a monetáris politikának sem kell változnia. A monetáris tanács közleménye szerint a belső kereslet gyors növekedése inkább a külső egyensúly romlásában csapódik majd le, nem pedig inflációban.

A GDP-növekedésre adott jegybanki prognózisok nem változtak: az idén 3,6, jövőre 3,7%-os lehet a gazdaság bővülési üteme. Újdonság, hogy 2019-re lassulást várnak az MNB szakértői (eddig nem volt prognózis erre az évre), amit többek között az magyarázhat, hogy akkora már nem gyorsul tovább az EU-pénzek beáramlása a gazdaságba. (Sőt, a kormányzati tervek megvalósulása esetén már lassulhat is.)

Érdekesség az MNB előrejelzésében, hogy a táblázat tartalmazza még a 2016-os GDP-növekedés "tényadatát" is, amiben a "sajátos karakterlánc szerepel. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi GDP-növekedés 2% volt, de a jegybanki stáb azt gondolja, hogy ezt majd a KSH a múltbeli tapasztalatokból kiindulva úgyis felhúzza 2,2%-ra.Ennek a kettős előrejelzésnek az egyik pikantériájáról már többször írtunk: meglátásunk szerint semmi értelme így előrejelezni, de legalábbis fő számként kezelni ezt a mutatót megtévesztő és értelmetlen.Van azonban egy másik pikantéria is. Nevezetesen, hogy a jegybank tavaly decemberben a hirtelen megújított, sajátos módszertanával még 2,8%-os GDP-növekedést jósolt 2016-ra. Mostanra ez a szám 2,2% lett, vagyis decemberben már három negyedév tényadataira támaszkodva mondott 0,6 százalékponttal magasabb számot a jegybank, mint amit most mond.Ekkora eltérésre csak két ok miatt kerülhetett sor. Az egyik, hogy a jegybank óriási előrejelzési hibát vétett, három negyedév adatai alapján szinte matematikai képtelenség lett volna 2,8%-os éves átlagos növekedést produkálni. Főleg úgy, hogy most kiderült, a "nagy KSH revíziót" mindössze 0,2%pontosnak becsüli az MNB.A másik lehetőség, hogy az MNB szétfeszült azon, hogy a "3% körüli növekedés" politikai szlogenjétől nehogy messze távolodjon, ezért a végletekig kitartott a 2,8%-os prognózisa mellett, még akkor is, amikor ez szakmailag már nem volt tartható. A mai számokból látható, hogy az ilyen gyakorlat meddig lehet a számokkal mentegetni - nagyjából máig.