Magasabb lett a vártnál az infláció

A fogyasztói árindex a januári 2,3%-ról ugrott 2,9%-ra, ami így hajszálra megközelítette az MNB 3%-os inflációs célját. A maginflációs mutató első pillantásra arra utal, hogy nem csak egyedi tényezők hajtják fel az áremelkedést, hiszen 1,6%-ról 1,8%-ra emelkedett.

A mai adat csak kis mértékben tér el a várakozásoktól, ezért nem írja felül alapvetően az eddigi inflációs pályát.

A szakértők eleve arra számítottak, hogy az év első hónapjaiban a bázishatások miatt gyorsulni fog az infláció, de aztán alábbhagy a lendület, és csak év végére érheti el tartósan a 3%-os célt a pénzromlás üteme.

A maginflációs mutató az emelkedés ellenére mélyen van, az év eleji árazási döntések nem utalnak arra, hogy az inflációs várakozások érdemben emelkedtek volna. A háromhavi, évesített maginflációs mutató mindössze 2,1%.

Természetesen a legnagyobb hatást az inflációra az üzemanyagárak alakulása jelentette. Nem is az, hogy mi történt idén februárban, hanem az, hogy tavaly ugyanilyenkor az olajárak nagyot estek, így az éves összevetésül szolgáló bázis lejjebb került. Éppen ezért nem volt meglepetés az árindex emelkedése, csupán a mértéke volt kérdéses.A többi nagy árucsoportnál is inkább az infláció erősödését figyelhetjük meg. A zöldségek drágulása miatt emelkedett jelentősebben az élelmiszerek átlagos árszintje, ebben a kedvezőtlen dél-európai időjárás a felelős. A csirkehús áfa-csökkentése valamelyest ellensúlyozni tudta ezt a hatást, az adómérséklést egyértelműen tapasztalták a KSH árfelírói a pultoknál. A járulékemelés elhúzódó hatását sejthetjük a dohány- és italtermékek magasbb árindexében, és egy kicsit nagyobb volt a havi áremelkedés a tartós fogyasztási cikkek és szolgáltatások esetében is, mint egy évvel ezelőtt.Ezzel együtt aligha esik kétségbe a laza monetáris politikát folytató jegybank a négyéves csúcsot jelentő árindex láttán. Ennek okai:

Érdemes egy pillantást vetni arra, hogy az áfa-csökkentés miként megy át az árakba. Tavaly a sertéshús, idén a baromfihús adója mérséklődött, az árak egyelőre hasonló mintát mutatnak.