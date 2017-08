Magyar sérültje is van a barcelonai terrortámadásnak

A magyar nő a külügyminisztérium tájékoztatása szerint könnyebben megsérült, de már el is hagyhatta a kórházat. A sérült nő kartörést szenvedett, a barcelonai főkonzulátus munkatársai személyesen is felvették vele a kapcsolatot, de konzuli segítséget nem kért - közölte. Az államtitkár kiemelte: a főkonzulátus folyamatos ügyeletet biztosít, a külképviselet a +34 629745593-as számon érhető el.Időközben Orbán Viktor miniszterelnök is részvétét fejezte ki a tegnapi merényletsorozattal kapcsolatban. A kormányfő azt írta, mély megdöbbenéssel értesült a csütörtökön, Barcelonában elkövetett terrortámadásról. A magyar emberek nevében együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak és gyors felépülést kívánt a sérülteknek.A spanyolországi eseményekről itt írtunk bővebben: