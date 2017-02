Magyarország a kiváltságosok között, miközben a világ háborúktól szenved

A konfliktusok nemcsak társadalmi problémákat okoznak, hanem a világgazdaságra is komoly hatással vannak: ezek a kiadások és károk a vásárlóerő-paritáson számolt globális GDP 13,3%-át teszik ki, összesen 13 600 milliárd dollárra rúgnak

Az ausztrál székhelyű Insitute for Economics and Peace (IEP) gazdaság- és békekutató intézet a társadalmi és közbiztonság mértéke, a bel- és külföldi konfliktusok jellege és a katonai felkészültség alapján 2008 óta minden évben rangsorolja a világ 163 országát. A GPI-mutató alapján nyolc év alatt közel háromszorosára nőtt a terrorizmus áldozatainak száma, ötszörösére emelkedett a fegyveres konfliktusban elhunytaké, és a feszültségek miatt földönfutókká váltak száma is jelentősen megugrott.- derül ki az IEP elemzéséből , amely a béke gazdasági értékével foglalkozik. Bár erről később még szó lesz, fontos, hogy nem kizárólag az erőszakkal kapcsolatos - például katonai - kiadások tartoznak ide, hanem az infrastruktúra károsodása, a halálozások, illetve bizonyos ágazatok, mint például a turizmus visszafejlődése az érintett országokban.

Az ábrán látható, hogy a békétlenség (ezt a magasabb érték jelzi) az elmúlt 8 évben jelentősen nőtt. Bár volt egy megtorpanás 2013-2014-ben, ezután ismét növekedés indult.

Megtorpant a II. világháború óta tartó fejlődés

Csak a 2016-os évben átlagosan 0,53%-al csökkent a békeindex, így tovább folytatódott az előző évi visszaesés, és már egészen közel kerültünk a 2012-es mélyponthoz. Míg a legbékésebb államokban továbbra is javulás történik, a konfliktusoktól terhelt országokban egyre súlyosabb az erőszak mértéke.

Közel-Kelet és Észak-Afrika;

Szubszaharai Afrika (Fekete-Afrika);

Közép-Amerika;

az Oroszországot Európától elválasztó országok, főleg Ukrajna.

Különösen az elmúlt 10 évre igaz, hogy a világ kevésbé békés hellyé vált, az országok globális békeindexe átlagosan 2,44%-al romlott. A II. világháború után egészen a kétezres évek elejéig folyamatos fejlődés jellemezte a világ nagy részét ezen a téren, az utóbbi tíz évben azonban ez a folyamat megtorpanni, sőt visszafordulni látszik - állapították meg az IEP kutatói.A visszaesés elsősorban négy régióra koncentrálódik:Szintén rontja a békével kapcsolatos statisztikákat, hogy a terrorizmus halálos áldozatainak száma 2008-ban 10 ezer fő volt, ami 2014-re a háromszorosára emelkedett. A terrorizmus térnyerése mellett a több országban jellemző belső konfliktusok is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre kevésbé békés világban élünk.

A török hadsereg tankjai Szíriában a török-szír határtól néhány kilométerre (Forrás: AFP, Bulent Kilic)

Izland a béke szigete, Szíria maga a pokol

Európa továbbra is a világ legbékésebb régiójának számít, ugyanis a világranglista első hét helyéből, hatot európai ország foglal el. A kontinens államinak átlagpontszáma azonban csökkent az olyan támadásoknak köszönhetően, mint a párizsi vagy a brüsszeli merényletek és a növekvő instabilitás Törökországban.

Az egyik - és jelen esetben talán legfontosabb - indikátor tehát az úgynevezett terrorizmus hatás, ami Dél-Ázsiát kivéve minden régióban nőtt 2008 óta. Ez a hatás a vizsgált 163 országból összesen 77 országban nőtt, és a Közel-Keleten, illetve Észak-Afrikában a legmagasabb. Államformától függetlenül, az autoriter rendszerekben épp úgy megfigyelhető ez a növekvő tendencia, mint a teljes és a részleges demokráciákban.A terror halálos áldozatainak száma Európában megduplázódott az elmúlt 5 évben, a halálesetek többsége a 2016-os év első hónapjaiban történt.Az erőszak növekedését jelző további indikátorok az erőszakos demonstrációk számának növekedése, a magas intenzitású belső konfliktusok és hogy egyre többen kénytelenek elhagyni otthonukat, és belföldön vagy külföldön más lakóhelyet keresni. Utóbbiak, vagyis a menekülni kényszerülők számában is látványos növekedés következett be, Szíriára és kilenc további országra - például Szomáliára és Dél-Szudánra - igaz, hogy a lakosság több mint 10 százaléka földönfutóvá vált.A lista végén szereplő 5 legkevésbé békés ország folyamatos konfliktusoktól szenved: Szíriában a legrosszabb a helyzet, amit Dél-Szudán, Irak, Afganisztán és Szomália követ. A világ legbékésebb állama a gejzírjeiről híres szigetország, Izland, majd Dánia, Ausztria, Új-Zéland és Portugália következik a sorban.

Térképen a béke mértéke a világ országaiban a nagyon magastól (sötétebb zöld) a nagyon alacsonyig (piros)

Magyarország a top 20-ban

Magyarország előkelő helyre került a 2016-os GPI-ranglistán: a 19. helyen szerepelt, így a 2015-ös évhez képest három helyet lépett előre. Ez egyben azt is jelenti, hogy hazánk a legbékésebb húsz ország közé tartozik, és a béke mértéke nálunk magasabb, mint például Németországban, Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban vagy Indonéziában.

A konfliktusok közvetlen és közvetett költségei

A szakirodalom hagyományosan a konfliktusok gazdasági költségeinek két típusát, a közvetlen és a közvetett költségeket említi, amihez hozzáadódnak még például a konfliktuskorlátozó intézkedések költségei és a következménykárok

leromlott állami infrastruktúra;

megsemmisült gyárak, gépek, házak, személyi tulajdon;

elhalálozások;

a rokkantság jövőbeli költségei;

fizikai és mentális sérülés és az ápolás jövőbeli költségei;

információszerzés és feldolgozás költségei;

a katonák életbiztosításának költségek.

a lakosság áttelepítése;

a konfliktushoz kapcsolódó termeléskiesés, a kereskedelem visszaesése;

a folyó és jövőbeli beruházások negatív változása;

az ágazati hatások (például a turizmus vagy az infláció, munkanélküliség stb.).

Így működik az erőszak közgazdaságtana

A gazdaságra szintén negatívan hat, hogy ezeket a kiadásokat általában hitelekből, megemelt adókkal növelt bevételekből, vagy más szektorokból átcsoportosított forrásokból fedezik.

Bár a konfliktushoz, háborúkhoz a veszteség fogalma társul, általában olyan szereplők is vannak, akik hasznot húznak belőle. Erre rendszerint a katonai vagy hadipar képes, de egy ilyen jellegű átrendeződés a gazdasági szerkezet egészét érinti.

Hogyan mérhetjük a veszteségeket? makrogazdasági mutatószámokkal, például GDP-arányosan, jóléti költségek, a foglalkoztatási (munkanélküliségi), inflációs ráta alakulásaként;

demográfiai adatok felhasználásával, például várható élettartam változásaként;

vállalat-centrikusan, például a keletkező vállalati veszteségek formájában;

szektorálisan, például az egyes szektorok költségeinek alakulása a konfliktusok hatására;

a fogyasztói árindexre gyakorolt hatásként, például mennyivel esett vissza a fogyasztás;

önállóan mutatószámként vagy más költségekkel összehasonlítva, például arányban kifejezve.

Ha az erőszak visszaszorítása iparág lenne...

Ha az erőszak visszaszorításához kapcsolódó gazdasági tevékenységek összességét egy különálló iparágként értelmeznénk, ez lenne az egyik legnagyobb ágazat

A konfliktusok mindig rengeteg költséggel és anyagi veszteséggel járnak, ami komoly hatással van az érintett államok gazdasági állapotára.- írja Balogh Gábor történész A konfliktusok gazdasági aspektusai című írásában.Ezek valamelyike bármilyen szinten bekövetkező konfliktus esetén fennállhat: a háborúk lerombolják a magán és a közösségi infrastruktúrákat, a társadalmi zavargások destabilizálják a társadalmi intézményeket és az üzleti bizalomra is negatívan hatnak, a személyek közötti konfliktusok pedig növelik az egészségügyi, rendőrségi, igazságszolgáltatási kiadásokat.A zavargások és a terrortámadások hatást gyakorolnak a fogyasztásra is, a turisták pedig a konfliktustól sújtott vagy a biztonság szempontjából veszélyesnek tekintett országokat elkerülik. Különösen azok az országok szenvednek el jelentős gazdasági veszteséget, amelyek fő bevételi forrásának a turizmus számít. Utóbbi történt Egyiptomban és Törökországban, amiről részletesen írtunk korábban Továbbá instabil gazdasági és társadalmi környezetben a vállalkozások befektetéseiket inkább a konfliktussal kapcsolatos termékekbe irányítják, ahelyett, hogy exportálható és fogyasztási cikkekbe fektetnének. Hasonlóan a befektetők is az alacsony kockázatú, alacsony hozamú és rövid távú projektekre koncentrálnak, a magas kockázatú, és magas hozamú befektetések helyett.A magas és korántsem hatékony költések mellett, a konfliktusoknak és az esetlegesen azzal járó erőszaknak különböző rövid és hosszú távú hatásai gyakran átlépik az országhatárokat, és nem csak akkor, ha jelentős népvándorlás történik. Az ezekből következő anyagi kár mértéke a konfliktus veszélyességétől és annak elhúzódásától függően alakul. Azonban anyagilag sem mindenkit egyformán érintenek a konfliktusok, a költségek különbözőképpen oszlanak meg adott népességen belül.Ezt a hadipari megrendelések, a katonai jellegű kutatási és fejlesztési tevékenységek felfuttatásával, valamint a lakosság foglalkoztatási szerkezetének megváltoztatásával lehet elérni, aminek következtében viszont más iparágak visszafejlődnek. A további lehetséges nyertesek közé tartoznak a békés országok, amelyek iránt megnő a turisztikai érdeklődés, és ez a gazdasági mutatókban is jelentkezik.Az erőszak 13 600 milliárd dollár kiesést jelentett világgazdasági szinten 2015-ben az IEP becslése szerint, ami azt jelenti, hogy a bolygó minden egyes lakója átlagosan 1876 dollárt költött konfliktusokra, ez harmincszor annyi, mint a 2014-es évi hivatalos fejlesztési támogatások összege a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) keretében, amelynek célja többek között a béke és a fenntartható fejlődés.- írják a szervezet kutatói a jelentésében. De hogyan jön ki ez a hatalmas összeg?Az IEP az erőszak globális gazdasági hatását, közvetlen és közvetett költségek alapján számítja, illetve kalkulál egy olyan multiplikáló hatással, amely felméri, hogy mit hozna az, ha a kiadások a gazdaság jövedelmezőbb területeire folynának. Fontos azonban megjegyezni, hogy nemcsak a katonai kiadások és háborús veszteségek tartoznak a kiadások közé, hanem a biztonsági és megelőzési célú kiadások, például az ENSZ békefenntartó erőinek finanszírozása.

Katonai kiadásokra megy el a legtöbb pénz

Az Amerikai Egyesült Államok (38%) és Kína (10%) költi a legtöbb pénzt katonai erőre, míg az egy főre számolt katonai kiadások összege a különböző régiókat nézve Észak-Amerika, Közel-Kelet és Észak-Afrika (Middle East and North Africa = MENA régió) területein a legmagasabb, Dél-Ázsiában és Fekete-Afrikában pedig a legalacsonyabb.

Fontos megjegyezni, hogy van egyfajta eltolódás a nemzetek közötti konfliktusoktól a nemzeteken belüli konfliktusok felé, épp emiatt a külső militarizálódás helyett, a belbiztonság került előtérbe, ami szintén jelentős változás a II. világháború óta.

Családi viszályok és polgárháborúk

James Fearon (Stanford Egyetem) és Anke Hoeffler (Oxford Egyetem) 2014-ben James Fearon (Stanford Egyetem) és Anke Hoeffler (Oxford Egyetem) 2014-ben közös publikációjukban bemutatták, hogy a társadalmon belüli erőszak (különösen a gyilkosság, illetve a nők és gyerekek elleni erőszak) nagyobb károkat okoz a világgazdaságnak, mint a polgárháborúk. Állításukat azzal támasztották alá, hogy minden háborús áldozatra kilenc olyan jut, aki hétköznapi összetűzésben veszti el életét. Bár a címlapokon gyakrabban szerepelnek az ukrajnai összecsapások, vagy a szíriai helyzet, ezek a kutatók szerint nem jelentenek akkora jóléti veszteséget globális szinten, mint a hétköznapi konfliktusok.

Ahol évtizedekbe telhet a GDP visszatornázása

Az erőszak gazdasági szempontból legerősebben Szíria gazdaságát sújtja a világon: ez költségek és anyagi károk terén a GDP 54, 1 százalékát jelenti. A több mint öt éve kezdődött szíriai konfliktusban becslések szerint legalább 370 ezren vesztették életüket, vagyis a lakosság több mint fele,

A pusztító hatású polgárháború évtizedekkel visszavetette az ország gazdasági és társadalmi fejlődését, Szíria GDP-je a háborút megelőző mérték felére csökkent, és legalább két évtizedbe telhet a GDP visszahozása a konfliktus előtti szintre.

Az elpusztított infrastruktúra helyreállítása hatalmas feladat lesz, Szíria társadalmi és humán erőforrásait visszaállítani még ennél is jelentősebb és hosszabb távú kihívás.

Az erőszak gazdasági hatásaihoz leginkább a globális militarizációs költségek járulnak hozzá, amelyek 6160 milliárd dollárt tesznek ki vásárlóerő-paritáson, és az erőszak gazdasági hatásainak 45 százalékát ezek a kiadások jelentették 2015-ben. Bár ez 10 százalékkal visszaesett az elmúlt 3 évben, még mindig magasabb, mint például az 1960-as szint.A második legnagyobb tétel a belbiztonság, ami 26%-ot tesz ki a teljes költségekből. A személyek közötti erőszak, - ami a gyilkosságot és a szexuális bűncselekményeket jelenti - a konfliktusokhoz kapcsolódó kiadások 17%-át jelentette, amiből 13% gyilkosságokhoz kapcsolódott. A gyilkosságok száma Közép-Amerikában és a Karib-térségben a legmagasabb. A közvetlen költségek gyilkosság esetén különösen magasak, hiszen az áldozat nincs többé pozitív hatással a termelékenységre, nem úgy, mint más bűncselekményeknél, ahol a felépülést követően az áldozat részt vesz a gazdasági termelésben.A fegyveres konfliktusoknak 742 milliárd dolláros hatása volt, a Közel-Keletet és Észak-Afrikát érintették a legerőteljesebben. A belső fegyveres konfliktusok miatt bekövetkező halálesetek gazdasági hatása megnégyszereződött a 2007-es szinthez képest, míg az országok közötti harcok közben bekövetkezett halálesetek száma 70%-al estet vissza az elmúlt 9 évben.Bár a legtöbb konfliktus vagy erőszakos cselekedet magasabb költségekkel jár a fejlett országokban, ezek mégsem szenvednek olyan hosszú távon a következményektől, mint a fejlődő országok. Ennek oka, hogy a fejlett és jól diverzifikált gazdaságok sokkal hatékonyabban szervezik át az erőforrásokat (munkaerőt, tőkét) egyik szektorból a másikba, míg a kevésbé fejlett, kevésbé stabil feltörekvő gazdaságokra ez nem igaz, ezért utóbbiaknál az erőszak általában nagyobb gazdasági visszaesést okoz.és 14 millió ember kényszerült otthona elhagyására, akik közül 6 millióan az ország határain kívül - sokan Európában - kerestek menedéket. Az IMF 2016-os tanulmányában a szíriai konfliktus gazdasági hatásait vizsgálta, és a két fő következtetést vont le:

Béke, erőszak, gazdasági teljesítmény: hogyan függenek össze?

Magyarország az országokat a gazdasági következmények súlyossága szerint rangsoroló lista 106. szereplője, közvetlenül Kazahsztán és Dzsibuti után, Niger és Görögország előtt. 2015-ben az erőszak gazdasági hatása 12 506 millió dollárt jelentett vásárlóerő-paritáson, ami az ország teljes GDP-jének 6%-ával egyenlő.

Logikusnak tűnik, hogy ha az elmúlt években globális szinten nőtt a békétlenség, akkor az ezzel kapcsolatos kiadások is emelkedtek, ez azonban nem így van. A fokozódó konfliktusok ellenére a globális gazdasági hatás valamelyest csökkent: 2%-al esett vissza 2015-ben. Ez elsősorban három trendnek köszönhető: a nagy iparosodott országokban visszaesett a gyilkosságok száma, illetve a belbiztonsági és a katonai kiadások is csökkentek.A viszályok gazdasági következményei által legkevésbé sújtott országokban ez az arány 2-3% között, míg a legterheltebb országokban (Szíria, Irak, Afganisztián) 45-55% között mozog. Hazánk tehát ezen a listán a szerencsésebbek közé tartozik, jócskán megelőzve Törökországot, Észtországot vagy az Egyesült Államokat. Itt fontos megjegyezni, hogy utóbbi azok közé az országok közé tartozik, amelyek a legnagyobb összeget költik militarizációra. Ez az oka annak is, hogy ahogy a fenti táblázatban is látható, ez a régió viseli a globális költségek 30%-át.A gazdaságuk méretéhez képest legerősebben sújtott 10 országból 5-ben zajlanak fegyveres konfliktusok: Szíria, Irak, Afganisztán, Dél-Szudán és a Közép-Afrikai Köztársaság. Ezek főleg az a halálesetek, sérülések, terrorizmus, belső migráció gazdaságai következményei és a GDP-veszteség miatt szenvednek. Más országokban inkább a személyek közötti erőszak magas, kivéve Észak-Koreát, amely erősen militarizált ország.

Fontos megemlíteni, hogy a békétlenség és a gazdasági teljesítmény között egyértelmű az összefüggés, de az ok-okozati kapcsolat nem egyirányú. Az eddigiek alapján látható, hogy a békétlenség negatívan hat a gazdaságra, de ez fordítva is igaz: az instabil gazdaságokban nagyobb eséllyel alakulnak ki konfliktusok, illetve a társadalmi, politikai széttagoltság is hozzájárulhat a béke mértékének csökkenéséhez.

Azoknak az országoknak többségében, ahol a legalacsonyabb az erőszak gazdasági hatása, kimagaslóan magas a békeindex. Ezekben az államokban ritkább a személyek közötti erőszak a globális átlaghoz képest, ráadásul a hadászati kiadások is jóval alacsonyabbak Például a katonai költségek a GDP 0,2, 0,6 és 0,8%-át teszik ki Izlandon, Indonéziában és Madagaszkáron.Mégis a fenti táblázatban látható 10 országból 3 nem tartozik nemhogy a 10, de a 30 legbékésebb ország közé sem: Indonézia, Mozambik és Madagaszkár. Indonézia csak a 42. legbékésebb ország (a rangsorban szereplő 163 országból), mégis az erőszakra legkevesebb pénzt fordító ország, vagyis ezen a ranglistán az utolsó, a 163. helyen áll. A furcsa jelenség oka, hogy a többi hasonló helyzetű országhoz képest Indonézia jóval kevesebbet költ militarizációra és belbiztonságra, mindössze a teljes GDP 0,7 és 0,5%-át. Illetve az országban nagyon kevés a gyilkosságok száma, ami szintén könnyebbség a gazdaságnak.Az erőszak visszaszorításával kapcsolatos kiadások az elmúlt évtizedben fontos trendeket tükröznek. Az például, hogy a belső fegyveres harcok száma növekedett egyben azt is jelenti, hogy napjainkban kevesebb országra vannak hatással a konfliktusok. Az erőszakos cselekmények azonban hatalmas gazdasági károkat és veszteségeket okoznak. Ez EIP jelentésében amellett érvel, hogy a béketeremtés és békefenntartás költségeibe fektetni hosszú távon sokkal inkább megéri, mint hatalmas összegeket költeni az erőszakteremtésre és -fenntartásra.