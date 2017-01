Magyarország mindenkit meglephet 2017-ben

Trump még mindig

Európa tündököl

A nem hagyományos pártok megsemmisítő vereséget szenvednek az európai választások mindegyikén. Az európai politika egysége igen jó hír, ami a tőkepiacok szempontjából is fontos kérdésekben, például a bankrendszer szabályozásában, ennek pedig direkt hatása lehet a részvényárakra. Ebben a forgatókönyvben tovább emelkednének az európai részvénypiacok, és a bankrészvények árfolyamai.

Az európai politika egysége igen jó hír, ami a tőkepiacok szempontjából is fontos kérdésekben, például a bankrendszer szabályozásában, ennek pedig direkt hatása lehet a részvényárakra. Ebben a forgatókönyvben tovább emelkednének az európai részvénypiacok, és a bankrészvények árfolyamai. Váratlanul beindul az európai hitelezés. A jelenlegi konjunktúra egyik sajátossága, hogy a viszonylagos gazdasági stabilitás ellenére Európában gyakorlatilag nem növekszik a hitelállomány. Ennek elsődleges oka a vállalatok magas adósságrátája, és ebből fakadóan lanyha hitelfelvételi kedve. Az EKB mindent megpróbál, hogy erőltesse a hitelezést, de eszközei ilyen esetben erre teljesen alkalmatlanok. Ezt máig nem volt hajlandó belátni, megosztva magát az EKB kormányzótanácsát is. Arra is kitér Duronelly, hogy az európai tőzsde elmaradó teljesítménye annak köszönhető, hogy a vállalati profitráta (árbevétel-arányos nyereség) töredéke a válság előttinek, ráadásul minden évben elmarad az elemzői várakozásoktól. A tőkeáttétel növekedése, mely nyilvánvalóan kedvezőbb értékesítési kilátások esetén következne be, javítana az eszközhatékonyságon és emelni a profitmarzsot, azon keresztül pedig hatványozott hatása lenne a vállalati nyereségre is. Ebben az esetben az európai tőzsdék 2017 nagy nyertesei lehetnének.

Tekintsünk messzebbre!

Mi is okozhatunk meglepetést

Az lenne a legnagyobb pozitív meglepetés, ha a beruházási aktivitás nem kizárólag az EU-s támogatások felhasználása miatt erősödne, hanem külső segítség nélkül képes lenne rá - mutatnak rá.

Hagyományos év végi cikksorozatunk keretében hazai közgazdászokkal vesszük végig azokat a makrogazdasági tényezőket, amelyek meghatározzák az új évet. Ezúttal a pozitív kockázatokat mutatjuk be részletesen.pozitív kockázatként tartják számon a 2017-res évre nézve, ha az Egyesült Államokban Trump gazdaságpolitikájával kapcsolatos mostani piaci félelmek alaptalannak bizonyulnak. Ebben az esetben a Kínával való kereskedelmi ellentétek valamennyire rendeződnek, s az új adminisztráció nem szorgalmaz olyan jellegű protekcionista intézkedéseket, melyek a világkereskedelem látványos lassulásához vezetnek. Egy ilyen ideális szcenárióban új elnökség lépései alapvetően kiszámíthatóak maradnak. A bekövetkező fiskális élénkítés segíti az amerikai vállalati szektort, emeli a GDP-t, ugyanakkor nem vezet az USA-beli államháztartási hiány és adósság fenntarthatatlan növekedéséhez. Egy ilyen forgatókönyv esetén a Fed különösebb negatív piaci reakciók nélkül képes lesz középtávon normalizálni a kamatszintet.Az Erste közgazdászai szintén a pozitív kockázatok között említik azt az esetet, ha a monetáris unió perifériális országaiban elindulnak a strukturális reformok. Ennek keretében például Olaszországban kitisztítják a banki mérlegeket, munkapiaci reformok, bürokráciacsökkentő programok indulnak el. A görög adóssággal kapcsolatos problémákat sikerül a közösség számára megnyughatóan rendezni, és Görögországban is elindul valamiféle fenntartható növekedés. Összességében a perifériális országok helyzetének és kilátásainak javulása révén lényegesen csökkennek a monetáris unió felbomlása irányába mutató kockázatok.pozitív kockázatokat felsoroló listáján két európai fejlemény szerepel:szerint az lenne kellemes meglepetés, ha az európai inflációs és növekedési kilátások tartósan javulnának. Ez a kimenetel egyúttal a politikai kockázatok mérséklődését is feltételezi.Gárgyán Eszter emellett szintén pozitív kockázatnak tartaná, ha a nagyobb feltörekvő piaci gazdaságokban politikai stabilitás valósulna meg, strukturális reformokkal párosulva. Mindezek mellett megítélése szerint az is kedvező lenne a jövő évi globális kilátásokra,, vagyis átalakuló szerkezetben, de csak fokozatosan lassulna a kínai gazdaság (az eladósodottság csökkenése mellett).Duronelly Péter pozitív kockázatként tartja számon,A vártnál lassúbb világgazdasági növekedés egyik oka a világkereskedelem pangása. Ennek több oka van, az egyik a kilencvenes évek eleje óta tartó kiszervezési folyamat lezárulta , ami visszafogta a kereskedelem bővülését, visszavette a multinacionális vállalatok hatékonyságjavulását, és kifullasztotta a fejlődő országok export-vezérelte növekedési modelljét. Amennyiben a globális export mégis ismét bővülni tudna, az a növekedési csatornán keresztül stabilizálni tudná a magas vállalati hitelállományok miatt sérülékennyé vált feltörekvő országokat. Ebben az esetben ismét erősödni kezdenének a feltörekvő devizák és részvénypiacaik erős támogatást kapnának, ahol az indexeket nem az egyedi történetek, hanem egy határozott rotáció tudná magasabb szintekre hajtani.Az Erste elemzőpárosa szerint van rá esély, hogy a magyar GDP növekedési ütem a várt 3-3,5%-nál nagyobb tempóban bővül (a legfrissebb kormányzati prognózisok már erről is szólnak). Erre a gyors ütemben folytatódó béremelkedés miatt könnyen sor kerülhet, illetve a beruházások az idei évi mélyrepülésük után magukhoz térhetnek - támasztják alá ezt a forgatókönyvet.A külkereskedelem esetben javulhatnak a mögöttes folyamatok, így a nettó export is az ideinél jobban hozzá tud járulni a GDP bővüléséhez (ez utóbbi nyilván feltételezi főbb exportpartnereink növekedési helyzetének javulását).- írják.